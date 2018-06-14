Национальная кухня наших соперников ЧМ-2018: что едят в Саудовской Аравии

929 calories

Кабса с курицей

Кабса традиционно готовится с курицей или бараниной, но иногда и с мясом козы, верблюда, рыбой или креветками. Специи, используемые в блюде, варьируются, поэтому вы можете использовать и свой собственный любимый микс. Кабса с курицей СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 5 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 929 ккал

Ингредиенты

Курица (грудка) 1 кг Чеснок 2 зубчика Соль 1 ч. л. Перец (чёрный молотый) 1 ч. л. Масло (оливковое) 6 ст. л. Рис (басмати) 600 г Масло (сливочное) 4 ст. л. Бульон (куриный) 1 л Куркума 2 щепотки Морковь (небольшая) 2 шт. Изюм 4 ст. л. Соль по вкусу Пюре (томатное) 950 мл Томатная паста 2 ст. л. Масло (оливковое) 2 ч. л. Тмин 2 щепотки Паста (кунжутная) 2 ч. л. Чеснок 8 зубчиков Перец (чёрный молотый) 1 ст. л. Кориандр (молотый) 1/2 ст. л. Корица (молотая) 1/2 ст. л. Гвоздика (молотая) 1/2 ст. л. Тмин (молотый) 1/2 ст. л. Кардамон (молотый) 1/2 ч. л. Мускатный орех (измельчённый) 1/2 ч. л. Специи (паприка) 1 ст. л. Шафран 1/2 ч. л. Кардамон (молотый) 1/4 ч. л. Корица (молотая) 1/2 ч. л. Гвоздика (молотая) 1/2 ч. л. Перец (чёрный молотый) 1/4 ч. л. Кориандр (молотый) 1/4 ч. л.

Приготовьте смесь приправ кабса: смешайте 1/2 ч. л. шафрана, 1/4 ч. л. кардамона, 1/2 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. гвоздики, 1/4 ч. л. перца и 1/4 ч. л. молотого кориандра.

Натрите куриную грудку оливковым маслом, добавьте соль, перец и 1/2 ч. л. смеси приправ кабса.

Готовьте курицу на гриле или в духовке, периодически переворачивая, до готовности.

Хорошо промойте рис и замочите в холодной воде на 20 минут. Слейте воду.

В глубокой сковороде растопите масло, добавьте тёртую морковь и изюм.

Добавьте куркуму, часть куриного бульона, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите на медленном огне 15—20 минут.

Подготовьте смесь из душистых трав и специй бахарат. Смешайте 1 ст. л. чёрного перца, 1/2 ст. л. кориандра, 1/2 ст. л. корицы, 1/2 ст. л. молотой гвоздики, 1/2 ст. л. тмина, 1/2 ч. л. кардамона, 1/2 ч. л. измельчённого мускатного ореха, 1 ст. л. паприки.

Приготовьте домашний томатный соус: смешайте измельчённые томаты, томатную пасту, соль, перец, оливковое масло, тмин, кунжутную пасту, чеснок и 1/2 ч. л. смеси бахарат (см. предыдущий пункт)

Варите томатный соус на медленном огне, помешивая. При необходимости добавьте куриный бульон.

Сервируйте рис с курицей и домашним томатным соусом. Приятного аппетита!

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Запись «Национальная кухня наших соперников ЧМ-2018: что едят в Саудовской Аравии» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.