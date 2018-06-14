Вкус некачественного вина вполне возможно улучшить

Австралийские ученые из Университета Аделаиды изобрели технологию, позволяющую очищать вино от субстанций, придающих ему грубый или неприятный привкус. Об их ноу-хау рассказал Journal of Agricultural and Food Chemistry. В качестве очищающих вино и улучшающих его вкус компонентов ученые предложили использовать специальные наночастицы, способные вступать в соединения с молекулами, которые способствуют появлению неприятного вкуса и запаха у напитка. Действие наночастиц было проверено экспериментальным путем. В несколько бутылок каберне-совиньона был добавлен химикат, который ухудшал вкус вина. Когда его давали пробовать добровольцам, они оценивали напиток как испорченный и негодный для употребления. После этого «плохое» вино обработали наночастицами, отзывы людей, которые его дегустировали, резко улучшились. Практически испытуемые перестали отличать бокалы с настоящим вином и тем, которое было испорченным, а затем восстанавливалось с помощью наночастиц. По мнению ученых, таким же методом можно очищать и другие напитки, которые могут содержать в себе нежелательные химические добавки. Отметим, что разработанные ими наночастицы содержат полимерную оболочку из молекул, цепляющихся за вещества с вкусом и запахом, а также магнитного ядра, которое извлекает эти соединения из вина, не разрушая его состава. Ранее МедикФорум писал о том, что лучшим напитком для употребления перед сексом было названо шампанское, — причем, исходя из сугубо физиологических аспектов.