Диета Ноль калорий

Многие из причин появления лишнего веса являются лишь следствием, настоящая причина одна — переизбыток потребления калорий. Определенные продукты питания содержат много калорий и не требуют особенных энергетических затрат на переваривание организмом. Из-за употребления этих продуктов переизбыток калорий преобразуется в лишний вес и ухудшение здоровья. Диета Ноль калорий была составлена на принципах сбалансированного питания с предельным уменьшением количества поглощаемых калорий.

По факту продуктами с нулевой калорийностью являются только вода и чай без сахара, но это напитки, они не могут заменить собой полноценную еду. Для того, чтобы переварить определенный продукт, тело должно потратить определенное количество калорий. Когда расход энергии на переваривание близится к энергетической ценности продукта, его калорийность можно считать нулевой. Некоторые продукты обладают даже не нулевой, а отрицательной калорийностью, их энергетическая ценности меньше, чем количество калорий, которое организм тратит на переваривание.

Продукты с отрицательной калорийностью будут работать только в чистом виде без добавления сахара и жира.

Только представь — стакан кофе в твоей любимой кофейне может содержать в себе до 400 калорий, при этом на усвоение напитка будет потрачено не более 150 калорий. Таким образом, каждый кофе приносит около 250 невостребованных калорий. Стебель сельдерея содержит около пяти калорий, на его переваривание и усваивание пищеварительная система будет вынуждена потратить около 150 калорий, в результате употребление сельдерея принесет расход в 145 калорий. Диета с нулевой калорийностью предполагает употребление большого количества продуктов, по свойствам близких к сельдерею, и отказ от высококалорийных продуктов с легким усвоением по типу приведенного в примере кофе.

Мясные продукты и яйца не попадают под категорию продуктов с нулевой калорийностью. Диета Ноль калорий строится на употреблении стеблей сельдерея, а не супа из сельдерея, цельных овощей и фруктов, а не выжатых из них соков. Преимущество овощей и фруктов заключается в преобладании в составе клетчатки и воды. Клетчатка позволяет почувствовать себя сытым без излишка калорий, вода наполняет желудок и позволяет ощущению сытости достаточно долго продержаться.

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Нулевая калорийность — это не единственное преимущество употребления свежих овощей и фруктов. В плодах содержится большое количество витаминов и минералов, они способны обеспечить потребность организма в питательных веществах. В правильном соотношении витамины и минералы стимулируют выработку ферментов, перестраивающих пищеварение в сторону похудения. Такими свойствами обладают не только фрукты и овощи, также зелень и проростки.

Диета с нулевой калорийностью не будет однообразной, так как данная стратегия питания не запрещает употребление специй. Пряности не содержат калорий и дарят огромное разнообразие вкусов. Лучшим блюдом с точки зрения похудения на диете Ноль калорий является салат из овощей или фруктов. Свежие салаты станут отличным основным блюдом и десертом, они будут приносить сытость, отрицательные калории и наполнять организм витаминами и минералами.

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