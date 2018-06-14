Подойдет ли мне Палео диета?

Палео диета — это не просто система питания для похудения, это образ жизни. Идея Палео диеты впечатляет, она предлагает вернуться на сотни лет назад и организовать свое питание подобно нашим древним предкам. Организм современного человека не сильно отличается от первобытного, сказать такое же о питании будет неправильным. Тело человека не адаптировано под современное питание, поэтому современные люди часто сталкиваются с проблемами со здоровьем. Возврат к корням даст организму то, что ему нужно, позволит быть активным, как первобытный человек, который каждый день от рассвета до захода солнца проводил в непрерывном движении.

Питание на Палео диете предполагает только те продукты, которыми питались первые люди, это мясо, овощи и фрукты, яйца, семена и орехи. Пещерный человек не имел доступ к молочным продуктам, бобовым и зерновым культурам, они были открыты намного позже, поэтому считаются не самым полезным питанием.

Все продукты с рафинированным сахаром, искусственными добавками, прошедшие современную обработку на Палео диете не употребляются.

Сторонники данной системы питания отмечают, что они стали более активными и энергичными, укрепили здоровье, обрели физическую силу и эмоциональное равновесие. Противники Палео диеты называют такое питание слишком трудным и дорогостоящим. Для объективности было проведено несколько масштабных исследований. По данным Калифорнийского Университета в Сан-Франциско Палео питание помогает избавиться от лишнего веса, нормализуя состав тела, артериальное давление и уровень сахара в крови. Их коллеги из Швеции пришли к такому же мнению, дополнив его фактом снижения уровня плохого холестерина и усилению естественной защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.

Палео диета заставляет отказаться от всех нездоровых продуктов питания и от пустых калорий, по этой причине она однозначно не может быть вредной для здоровья. С другой стороны, научных обоснований для отказа от молочных продуктов, бобовых и зерновых культур не существует, каждый из них в какой-то степени полезен для здоровья. По данной причине противники Палео питания называют его слишком сложным.

В любом случае Палео диета не будет вредной, этим она отличается от моно-диет и других систем питания, обделяющих организм необходимыми ему питательными веществами. Из разрешенных продуктов можно выстроить полноценный рацион и худеть без вреда для здоровья. Для того, чтобы понять, подходит ли Палео диета именно тебе, сможешь ли ты организовать такое питание и придерживаться его в течение длительного периода времени, не окажется ли оно слишком дорогостоящим, нужно попробовать диету лично. Попытка возврата к питанию первобытного человека не связана с риском для здоровья, но требует полного пересмотра своих жизненных принципов. Не каждому под силу отказаться от утреннего кофе в пользу простой воды, полностью отказаться от зерновых культур и всех молочных продуктов. Но те люди, у которых получилось, весьма довольны своими результатами.