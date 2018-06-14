Садовый бриллиант. О пользе, происхождении и популярности клубники

Корреспондент « АиФ Оренбург » решил отыскать ответы на вопросы о том, кого благодарить за эту роскошь природы на наших столах? Какую пользу, кроме эстетического и гастрономического удовлетворения, приносит эта ягода? Почему она по праву считается королевой садовых плодов?

Из Америки — по всему миру

Культивировать лесную землянику (Fragaria viridis) как особо ценное лекарственное растение — стали в XIV веке французы, которые считали ее отличным афродизиаком. Это действительно так: цинк, который содержится в семенах этой ягоды, способствует повышению сексуального влечения как у мужчин, так и у женщин. Однако вкусовые качества земляники европейцы по-настоящему оценили только в XVIII веке.

Согласно легенде, в начале XVIII века французский офицер занимался шпионажем в чилийских горах. Чтобы не умереть от голода, он решил попробовать мелкие красные ягодки, прекрасный аромат которых давно его привлекал. Именно благодаря этим ягодам он и выжил, а позже с большими трудностями доставил растение на Родину.

Часть ягод была передана Парижскому ботаническому саду. Там на соседних грядках оказались земляника с Тихоокеанского побережья (чилийская) и с берегов Атлантики (виргинская). Произошло случайное скрещивание этих двух видов, и результат превзошел все ожидания: новая ягода, названная садовой земляникой, затмила в глазах садоводов и кулинаров все известные к тому времени виды земляники.

Уже через несколько лет клубнику (а это была именно она) почти каждый день подавали к королевскому столу.

На царском столе

История появления земляники в России необычна. Началось все с царя Алексея Михайловича, который был страстным любителем садоводства. В селе Измайлове под Москвой у царя был большой сад, где выращивались диковинные для тогдашней России культуры. Самым известным садовником у Алексея Михайловича был Трифон — с ним царь мог беседовать часами, невзирая на ожидавших приема бояр. В царские покои садовник Трифон всегда приходил с гостинцами для детей. Однажды, летом 1678 года, Трифон в очередной раз пришел по вызову царя и угостил маленького Петра Алексеевича (будущего Петра Первого) большой, сладкой и душистой ягодой — земляникой. Ягода настолько понравилась и царевичу, и самому царю, что садовнику тут же было приказано регулярно подавать ее к царскому столу. Уже в XVIII веке землянику стали разводить в России едва ли не повсеместно. А самым популярным видом, как и в Европе, стала садовая, которую не только ели свежей, но и подвергали кулинарной обработке.

«Соломенная ягода»

Часто даже самые опытные садоводы не могут объяснить, чем отличается клубника от земляники и почему она так называется. С точки зрения ботаники клубника — вид земляники, но совершенно другой. Это — земляника мускатная, или мускусная, получившая свое название за специфический аромат. А клубникой ее стали называть из-за формы ягод, напоминающей маленькие клубочки.

Английской название клубники, «strawberry» (досл. «соломенная ягода»), связано с процессом мульчирования почвы под клубникой соломой для удержания в ней влаги, предотвращения появления вредителей и сохранения целости и свежести ягод. Имеется и другая теория о происхождении слова «strawberry». Обильно произрастающая в дикой природе, клубника не выращивалась как товарная культура. Разбросанные среди опавших листьев кустики клубники были раньше обычным явление, и слова «разбросанные» («strewn») и «ягоды» («berries») могли привести к появлению названия «strawberry».

Еще одна трактовка появления этого названия основана на конкретном значении слова «straw», это значение — частички соломы или мякины, на мысли о которых наводят крошечные желтые семена на поверхности клубники. В Англии дети раньше собирали дикорастущую клубнику и продавали ее на местных рынках. Чтобы ягоды оставались целыми, их привязывали к соломинкам.

На здоровье!

Клубника — богатый источник витамина С. В 100 граммах клубники его содержится больше дневной нормы. По содержанию витамина С клубника уступает только черной смородине. В пяти ягодах средней величины витамина С столько же, сколько в одном крупном апельсине. А фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в малине и винограде. Если каждый день есть эти ягоды, укрепляются иммунная система и стенки сосудов.

Клубника обладает мощным противовоспалительным и противомикробным воздействием. Поэтому при больном желудке ее прописывают как лекарство. Антимикробные свойства клубники используются для лечения воспалительных заболеваний носоглотки и устраняют неприятный запах изо рта. Клубника подавляет развитие вируса гриппа. Наличие в ее составе йода компенсирует его недостаток в повседневной пище и питьевой воде. Клубника обладает сахаропонижающим действием. Поэтому ее включают в питание больных сахарным диабетом. Прием натощак 4-6 столовых ложек свежего клубничного сока помогает при желчнокаменной болезни.

При заболеваниях почек и мочевых путей рекомендуется весь сезон употреблять ягоды клубники. Лучше есть каждый день не менее 400 граммов. При всех почечных недугах следует пить отвар из корней клубники. Клубника является природным мочегонным средством и успокаивающе действует на печень. Поэтому при ревматизме и заболеваниях печени рекомендуется применять клубничную диету. В течение недели нужно ежедневно съедать по 1,5 килограмма ягод. Салициловая кислота, которая содержится в ягоде, помогает и при болях в суставах. Клубника позволяет восполнить дефицит железа при малокровии. Это, кроме всего прочего, и испытанное народное средство при лечении экземы, диатеза, кожной сыпи, небольших ранок. Нужно просто нанести кашицу из клубники на больное место. Ягоды клубники и отвар из ее листьев нормализуют обмен веществ и давление, избавляют от бессонницы. Клубника — отличное профилактическое средство от таких болезней, как атеросклероз и гипертония.

Существует клубничная диета. Три дня в течение месяца нужно питаться только этой вкусной ягодой. Употреблять ее можно без ограничений, если не мешает аллергия. Клубника — сильный аллерген. Подверженным аллергии нужно уменьшить ее потребление или запивать ее любым кисломолочным продуктом. Клубника также противопоказана при повышенном выделении желудочного сока, длительных желудочных и печеночных коликах и аппендиците. Маленьким детям и беременным женщинам клубнику и напитки из ее листьев надо употреблять с особой осторожностью.

В настоящее время аромат клубники активно применяется в косметической отрасли. Но, к сожалению, в большинстве случаев, это только аромат, а не экстракт. На полках магазинов можно найти огромное количество гелей для душа, пенн для ванн, кремов для тела, мыла, флаконов детской парфюмерии и других средств с ароматом клубники. Гораздо реже встречаются средства гигиены с экстрактом настоящей клубники.

Выбираем правильно

Покупать нужно темно-красные ягоды без вмятин, если собирать с грядки — нужно оставлять хвостик, так как с ним ягоды сохраняются дольше. Их можно хранить в холодильнике, но они ароматнее при комнатной температуре. Их можно замораживать в пластиковых контейнерах на год.

Перед употреблением клубнику можно промыть под проточной водой или просто вытереть бумажным полотенцем. Хвостики срезать острым ножом.

10 фактов о клубнике

1. Одним из старейших сортов садовой земляники, завезенных в Россию, был сорт «Виктория». Теперь садовую землянику вообще во многих местах называют викторией.

2. Стоит Егорка в красной ермолке, кто не пройдет — всяк поклон подает. Это земляника. Говорят, порой на вырубках ее собирали до 800 кг с гектара.

3. Самая крупная ягода была сорвана в 1983 году в Ролкстоне, штат Кент, США. Ее вес составил 231 грамм. Правда, ягода была водянистой и кислой на вкус.

4. Земляничный и клубничный сок — настоящий пятновыводитель пигментных пятен. Ею можно отбелить кожу.

5. Клубника помогает при головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина.

6. В клубнике есть медь, которая стимулирует выработку коллагена. Вместо покупки дорогущего крема, лучше сделать маску-другую из клубники. Эффект будет тот же, а на сэкономленные деньги лучше купить пару ведер клубники.

7. В Голливуде многие сидят на клубничной диете. Результаты впечатляют: минус 2,5 кило за 4 дня. Виктория Бекхэм три дня в месяц ест только клубнику.

8. Клубника сочетается не только со сливками, но и с морепродуктами, птицей и сырами. Ее можно готовить с огурцом и зеленым луком, маслом и кедровыми орешками. Одно из самых вкусных блюд — это клубника, обжаренная на сливочном масле с черным перцем.

9. Самую дорогую клубнику можно попробовать в ресторане «Arnaud’s» в Новом Орлеане можно, правда, если у вас есть лишние 1,4 миллиона долларов. Там клубника подается с кремом и украшается листочками мяты и кольцом с почти 5-каратным розовым бриллиантом.

10. Аромат клубники, практически как аромат женщины, составляет половину тайны. Будит воображение, аппетит и сам по себе создает хорошее настроение. Разложив его по полочкам, специалисты-парфюмеры получили 50 составляющих, соединить которые обратно искусственным путем удалось далеко не сразу. Когда получилось, тут же нашлась французская компания, пожелавшая зарегистрировать копирайт на запах свежей клубники (чтобы использовать его в парфюмерии и канцтоварах). Регистрационная палата отклонила запрос, предприниматели обратились в суд, отказал и суд — мотивировав решение тем, что у свежей клубники может быть пять разных ароматов.