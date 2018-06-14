Как снять стресс в домашних условиях?

От рабочих дедлайнов, страхов что-то не успеть и вечного бешенного ритма лучше всего спасают профессиональные спа-процедуры — получается расслабиться не только телом, но и душой. Но что делать тем, у кого нет времени и возможности регулярно посещать спа-салоны? Редактор BeautyHack Дарья Сизова — о средствах первого российского спа-бренда Spatouch (с небольшой инструкцией, как снять стресс за один вечер).

Недавно я заметила в себе первые признаки эмоционального выгорания — апатию, усталость, полное отсутствие мотивации и любых желаний, нарушение сна и фантомные боли (подробнее об эмоциональном выгорании, его симптомах и о том, как с ним справиться, наш креативный директор Ксения Вагнер рассказывала здесь). Заметив такие «прелести», я насторожилась и уехала на пару дней отдохнуть в экоотель «Романов лес».

Это идеальное место для трудоголиков и тех, кто постоянно испытывает стресс. Во-первых, там очень чистый воздух и настоящая русская природа (спать будете лучше, чем после таблетки американского снотворного). Во-вторых, там плохо ловит телефон (но есть отличный wi-fi, если случится что-то срочное). В-третьих, на территории отеля есть прекрасный спа-комлпекс с большим бассейном, сауной и внушительным «меню» спа-услуг — от обертываний до массажей. Проведя трое суток в социальной изоляции, посмотрев на настоящего медведя (он есть на территории собственного зоопарка отеля), хорошенько выспавшись и пройдя курс массажей, я вернулась абсолютно отдохнувшей, с прекрасным аппетитом и желанием свернуть горы. Но это состояние, увы, длилось недолго — даже при моей феноменальной стрессоустойчивости, ежедневные проблемы, которые нужно решать «здесь и сейчас», мягко говоря, угнетают. Выход из положения нашелся быстро — регулярные домашние спа помогают спасти положение. Для вечеров в режиме «антистресс» я выбрала средства бренда Spatouch (именно на них в отеле проводятся все процедуры, а миниатюры с шампунем, кондиционером, гелем для душа и лосьоном для тела заботливо стоят на полочке в ванной).

Первый российский люксовый спа-бренд — звучит гордо. Но оригинальное название и красивые упаковки (которые так и хочется получить в коллекцию) — далеко не все достоинства средств. В составе — большая часть натуральных ингредиентов и ценовая политика радует глаз (и кошелек). Вдохновившись философией, приятными текстурами и фантастическими ароматами, я разработала собственный способ борьбы со стрессом — делюсь инструкцией.

Шаг 1 — принять ванну с ароматической солью

Для меня соль для ванны не приятный аксессуар, а суровая необходимость — в Москве очень плохое качество воды, и после ванны моя чувствительная кожа начинает шелушиться и сохнуть.

Подходящее средство, чтобы решить эту проблему, нашлось у Spatouch — бренд выпустил соль для педикюрных и маникюрных ванн, но для полноценной процедуры она подойдет отлично. Открываешь крышку и сразу видишь крупные гранулы — становится понятно, что перед тобой натуральное средство, а не химический эрзац. Соль быстро растворяется, после ванны с ней кожа становится мягкой и как будто шелковой наощупь.

В составе — эфирные масла мандарина и мяты с ярким ароматом (после ванны сопровождает меня до спальни и остается со мной до утра).

Такая аромотерапия помогает расслабиться и быстрее заснуть (а это — самая главная задача домашней программы «антистресс»).

Шаг 2 — после ванны принять душ После особенно тяжелых дней и неприятных ситуация мне очень хочется смыть с себя всю грязь (в прямом и переносном смысле). Это и вправду работает — с потоками воды из моего сознания уходит весь негатив, а ароматы геля переносят меня в приятное место, где нет скандалов, забот и проблем.

Для таких дней выбирайте гель с ароматом, который будет напоминать вам о самых приятных моментах жизни. Для меня это путешествие в жаркие страны с белым песком, ярким солнцем и бесконечно синим океаном.

Гель для душа с тропическим ароматом Spatouch «вписался» в такой аутотренинг как нельзя кстати — масла персика, манго и экстракт малины создают не только сумасшедшие запахи, но и отлично увлажняют кожу — после него я не пользуюсь кремом (а для моей сухой кожи это редкость).

Шаг 3 — сделать массаж

Без этого шага расслабиться до конца, увы, не получится. Но вызывать массажиста и бежать в круглосуточный салон вовсе не обязательно — достаточно взять массажное масло, растереть несколько капель между ладонями, разогревая средство, и активно втирать в кожу. Можно воспользоваться специальной массажной щеткой — тогда вы получите не только эффект релаксации, но и лифтинга (перед отпуском как никогда актуально!).

У меня — цветочное массажное масло Spatouch. В составе — масло сладкого миндаля, эфирные масла магнолии и орхидеи (обеспечивают не только приятный аромат, но и отличный эффект от процедуры).

У средства густая консистенция и нежный аромат, но впитывается оно довольно быстро. После него кожа становится бархатной, напитанной и более упругой.