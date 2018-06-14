Рецепт дня: Творожное суфле

Отличный вариант для сытного завтрака предлагает сегодня в рубрике рецептов Sobesednik.ru : творожное суфле.

Это супервкусное, легкое в приготовлении диетическое блюдо. Ведь оно без масла, сахара и муки. Суфле хорошо подходит как на завтрак, так и на ужин.

Что понадобится:

творог (нежирный) — 200 г яблоко — 1–2 шт.

яйцо куриное — 1 шт.

корица — по вкусу

Приготовление:

1. Помойте яблоко, очистите его от кожуры и натрите на мелкой терке.

2. Добавьте к получившейся массе яйцо и творог. Все хорошо перемешайте вилкой.

3. Положите смесь в форму для запекания в микроволновке. Поставьте блюдо на 7–10 минут и на высокую мощность приготовления. Также суфле можно выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, около 5 минут.

4. Если увидите, что блюдо слегка покрылось корочкой — значит, оно готово. Можете его посыпать корицей.

Этот рецепт можно разнообразить, меняя фруктовые начинки: например, яблоко можно заменить на грушу или даже тыкву или вареную морковку.