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Рецепт дня: Творожное суфле
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Рецепт дня: Творожное суфле 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Отличный вариант для сытного завтрака предлагает сегодня в рубрике рецептов Sobesednik.ru: творожное суфле.
Это супервкусное, легкое в приготовлении диетическое блюдо. Ведь оно без масла, сахара и муки. Суфле хорошо подходит как на завтрак, так и на ужин.
Что понадобится:
творог (нежирный) — 200 г  яблоко — 1–2 шт.
яйцо куриное — 1 шт.
корица — по вкусу
Приготовление:
1. Помойте яблоко, очистите его от кожуры и натрите на мелкой терке.
2. Добавьте к получившейся массе яйцо и творог. Все хорошо перемешайте вилкой.
3. Положите смесь в форму для запекания в микроволновке. Поставьте блюдо на 7–10 минут и на высокую мощность приготовления. Также суфле можно выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, около 5 минут.
4. Если увидите, что блюдо слегка покрылось корочкой — значит, оно готово. Можете его посыпать корицей.
Этот рецепт можно разнообразить, меняя фруктовые начинки: например, яблоко можно заменить на грушу или даже тыкву или вареную морковку.
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