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Более 43% молока и молочной продукции в магазинах Оренбургской области признаны поддельными
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Более 43% молока и молочной продукции в магазинах Оренбургской области признаны поддельными 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Более 43% молока и молочной продукции в магазинах Оренбургской области оказались поддельными, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.
С начала года специалисты ведомства взяли во время проверок 108 проб. Исследовались сливочное масло, творог, сыр, сметана, кефир, варенец и йогурт.
Образцы брали в магазинах, пунктах общественного питания, социальных учреждениях.
В 48 пробах обнаружены положительные результаты. Это 43,5% от общего числа.
Выявленные подделки не соответствовали статусу молока по жирно-кислотному составу, массовой доле белка, в некоторых образцах найдены растительные жиры.
Информация о несоответствиях продукции отечественных предприятий направлена в соответствующие территориальные органы Россельхознадзора и Роспотребнадзора для принятия мер.
Ранее эксперт по качеству продуктов, бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина в беседе с Nation News оценила исследование «Росконтроля», который изучил сыры популярных марок и нашёл фальсификат в 65% образцов.
RT на русском: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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