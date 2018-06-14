Съесть и не потолстеть. Героиня публикаций DK.RU открыла кафе для фитнес-няш

Раньше низкокалорийные торты BEZMUKI можно было заказать только с доставкой на дом. Теперь для любителей правильного питания открыли кондитерскую в центре города. На Сакко и Ванцетти в галерее Vanzetti начала работать кофейня для тех, кто сидит на диете, но не может отказать себе в сладком.

Раньше производитель десертов BEZMUKI работал только под заказ. Торты, пирожные и печенье без муки, без сахара и без сливочного масла можно было приобрести онлайн с доставкой на дом. Однако собственники бизнеса Анастасия и Антон Талышкины решили запустить кофейню-кондитерскую для любителей правильного питания.

Низкокалорийные торты, десерты и выпечка подходят для сидящих на диете Дюкана, диабетиков, тех, кому противопоказан глютен и просто для худеющих. В меню также прописано количество калорий и наличие аллергенов в десертах.

Десерты обойдутся в 50-150 рублей, эклеры можно попробовать за 130-140 рублей, а кусочек торта 210-230 рублей. Средняя калорийность десертов — 120 каллорий.

DK.RU ранее рассказывал историю проекта BEZMUKI. Все началось в 2014 г., когда Анастасия Талышкина после рождения ребенка решила начать печь десерты по рецепту Пьера Дюкана. Со временм отработав несколько блюд, которые перешли в разряд фирменных, Анастасиясоздала группу в соцсети «ВКонтакте» и стала принимать заказы на диетические торты и пирожные. Оказалось, что эта тема пользуется спросом. Спустя пару лет. В 2015 г. у проекта появился первый цех профессионального производства специальных десертов. Тогда основатели рассказывали:

Диетические сладости готовят и кроме нас, но в основном это не идет дальше домашней выпечки. Только-только стали появляться производства в Москве и Питере. А в Екатеринбурге мы единственные: сложно не заметить себе подобных в таком маленьком городе

Тема правильного питания очень популярна в Екатеринбурге. Так недавно супруга соучредителя Общества «Малышева 73» Игоря Заводовского Татьяна Заводовская запустила сыроедческо-веганский проект «Мы Есть». Все блюда из меню готовят из овощей, фруктов, злаков, зелени, водорослей, зерна и орехов. В их составе нет белого сахара, молока животного происхождения, а также красного и белого мяса. Но есть возможность добавить рыбу и морепродукты в некоторые позиции. Все десерты в кафе «Мы Есть» делают без яиц.