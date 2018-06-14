Разрушаем мифы о здоровье и диетах

Некоторые мифы о здоровье и диетах зародились недавно, и люди поверили в них, как в новую информацию. Другие существуют годами, и несмотря на опровержения люди продолжают в них верить. Для того, чтобы сохранить здоровье и успешно избавиться от лишнего веса, нужно отталкиваться от реальных фактов. Предлагаем проверить знания и понять, веришь ли ты в эти мифы.

Глутамат натрия

Мало кто знает, что такое глутамат натрия, но все верят в то, что эта пищевая добавка опасна для здоровья. На самом деле глутамат натрия — это усилитель вкуса, который опасен лишь для людей с аллергией на него, такие случаи встречаются крайне редко. Опасность заключается в том, что под глутаматом натрия маскируется вкус некачественных вредных продуктов, добавка делает их вкусными. Вред приносит не сам глутамат натрия, а выбор людей в пользу некачественных продуктов с его добавлением.

Приготовление в микроволновке делает пищу вредной

Основатели и сторонники этого мифа считают, что микроволны убивают полезные вещества в пище. На самом деле микроволны действуют на питательные вещества так же, как и варка. Приготовление в микроволновке будет хуже варки лишь в некоторых случаях, к примеру, под воздействием микроволн брокколи теряют сульфорафан, полезное вещество с противораковой активностью. Однако, и при варке часть полезного вещества будет уничтожена, а брокколи не принято есть в сыром виде.

Когда сжигаешь 3500 калорий, худеешь на полкило

Если все было бы так просто, то миллионы людей по всему земному шару не страдали бы от ожирения. Никто не может точно рассчитать, какое количество калорий нужно потратить, чтобы похудеть на полкило или килограмм. Примерные границы довольно абстрактны, чтобы потерять полкило, нужно сжечь от 2000 до 5000 калорий, при этом нужно принимать во внимание не только те калории, что были потрачены, но и те, что поступили с пищей.

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Для того, чтобы оценить эффективность похудения, нужно взвешиваться

Оценивать успешность похудения не совсем правильно, человек с большим количеством лишнего веса может обнаружить, что потерял пару килограммов, но большая часть из этой разницы придется не на жир, а на воду, которая вернется уже к вечеру. Тренируясь, человек может набрать пару килограммов, но при этом похудеть, так как жировая масса меняется на мышечную, более плотную и тяжелую.

Для объективности нужно измерять уровень жира в организме или объемы тела.

Еда по ночам заставляет набирать вес От авторов мифа про то, что нельзя есть после шести. Время принятия пищи практически не влияет на лишний вес. Для того, чтобы худеть, нужно создать дефицит калорий в организме, если человек будет тратить больше калорий, чем набирать, то он может есть в любое время и благополучно худеть.

От макарон толстеют

Макарон боятся все люди, которые имеют лишний вес и намерение от него избавиться. На самом деле макароны — это продукт из сложных углеводов, для поддержания энергии от сложных углеводов нельзя отказываться. Умеренное употребление углеводов не приведет к появлению лишнего веса.

Молоко помогает худеть

Этот факт появился на основе исследования, которое проводили более десятилетия назад. По его итогам люди, которые употребляли молочные продукты, худели более стремительно чем те, кто их не употреблял. Однако, такие же эксперименты проводились и после этого, ни одно из последующих исследований не выявило наличия связи между употреблением молочных продуктов и стремительностью похудения.

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