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Телеведущая Лариса Вербицкая раскрыла секрет стройности после 50
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Телеведущая Лариса Вербицкая раскрыла секрет стройности после 50 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Известная телеведущая Лариса Вербицкая раскрыла секрет сохранения стройной фигуры. Звезде утренних эфиров в этом году исполнится 58, но поверить в это невозможно — она по-прежнему изящна и свежа. Правда, признается Вербицкая, это не природный дар, а результат постоянной работы над собой.
Для того, чтобы сохранять легкость в прямом и переносном смыслах, Вербицкая, прежде всего, правильно питается. В своем блоге она рассказала, что ради тонкой талии отказывается от всего сладкого, мучного и жирного, а также от специй, копченостей, кисломолочных продукторв и алкоголя. Да, красота приходит на трезвую голову!
— Из круп — только гречка и овсянка утром. Один небольшой фрукт — раз в день или горсть ягод в первой половине дня. Нельзя — макароны, остальные крупы, горох, бобовые, кукурузу, морковь, свеклу. Можно — иногда коричневый рис. Овощи можно, включая зелёный горошек, стручковую фасоль. Молочное можно, но не жирное. Можно — рыбу, морепродукты и нежирное мясо (гриль, мультиварка, духовка, на пару или отварное). Главное: есть 5-6 раз в день маленькими порциями по 120-150 грамм за один раз, — пишет Вербицкая.
Диета телеведущей включает в себя только легкие супы без зажарки, творог и немного орехов перед сном, из фруктов — все, кроме бананов и винограда, овощи только тушеные. Сухофрукты — пожалуйста. Пить разрешается воду, травяные настои и кофе.
По словам Вербицкой, такая диета становится привычной примерно через неделю. В это же время уже будет заметен результат. Однако стоит помнить, что разительные перемены в питании могут стать причиной проблем с пищеварением. Согласуйте свой рацион с вашим врачом.
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