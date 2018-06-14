Юбилей Нижневартовского района отмечали осетинскими пирогами

Празднование 90-летия со дня основания Нижневартовского района объединило всех жителей муниципалитета. По традиции в рамках фестиваля «Мое сердце — Нижневартовский район» 12 июня в деревне Вата появилась «Аллея дружбы», где можно было попробовать блюда разных национальных кухонь.

Детям пришелся по вкусу сладкий чак-чак, символизирующий своим ярким цветом солнце, а также дружелюбие и сплоченность татарского народа.

Взрослые оценили осетинские пироги, без которых не обходится ни одно празднество. «Обязательно делают 3 пирога и обязательно с сыром. Они символизируют солнце, небо и землю», — делится Светлана Чистякова.

Также гости фестиваля продегустировали блюда узбекской, белорусской, украинской, марийской и, конечно, русской кухни. Особое внимание было уделено напиткам — помимо травяных чаев и ягодных морсов гостей угощали свекольным квасом.

На площадке «Хлебосольный район» была представлена продукция местных производителей. Все можно было попробовать, потрогать и даже примерить.

Предприниматели Нижневартовского района ежегодно становятся победителями и лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Одни производят молоко, сливки и творог высочайшего качества, другие — колбасы, третьи хранят уникальные рецепты сладостей из дикоросов.

Излучинский рыбзавод ежегодно радует гостей фестиваля гастрономическими новинками. На этот раз — речной рыбой, приготовленной по старинным хантыйским рецептам.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе администрации Нижневартовского района, развитие и успех малого и среднего бизнеса невозможны без поддержки — в муниципалитете реализуется ряд программ, помогающих фермерам встать на ноги и стабильно развиваться, радуя жителей района вкусными и полезными продуктами. Товаропроизводители, в свою очередь, делают ставку на высокое качество и приемлемые цены, что обеспечивает их продукции высокий спрос.