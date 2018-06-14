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Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
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Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда 

Рамблер 1 час назад
Вспоминая о жизни в Советском Союзе, большинство тоскуют о качественных натуральных продуктах. Советские шоколад и мороженое — это бесспорный эталон, их вкусы уже вряд ли кто-то сможет воспроизвести. Какие же продукты из СССР навевают вкусные воспоминания?
1. Несмотря на то, что в СССР было много хладокомбинатов, где создавали мороженое, качество лакомства всегда было одинаково высоким. ГОСТ 117-41 обязывал производителей брать в качестве основы только натуральное цельное молоко. Сегодня ни один производитель этого не делает.
2. Сгущённое молоко — один из самых популярных советских десертов. Его ели и просто так, но некоторые предпочитали другой деликатес — варёную сгущёнку. В советские времена для сгущённого молока также использовали только натуральное молоко. В наши дни производители с целью удешевления добавляют в сырье заменители и растительные жиры, поэтому вкус закономерно меняется.
3. Колбаса «Московская». В советских магазинах ассортимент был скуден. Те, кому посчастливилось выехать за рубеж, рассказывали об изобилии колбас в заграничных супермаркетах и сетовали на то, что в СССР такой унылый выбор. Сейчас в любом магазине прилавки ломятся от разносортных колбас, но когда вы в последний раз ели действительно стоящую колбасу из натурального мяса без каких-либо химических добавок?
Женский форум
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