Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда

Вспоминая о жизни в Советском Союзе, большинство тоскуют о качественных натуральных продуктах. Советские шоколад и мороженое — это бесспорный эталон, их вкусы уже вряд ли кто-то сможет воспроизвести. Какие же продукты из СССР навевают вкусные воспоминания?

1. Несмотря на то, что в СССР было много хладокомбинатов, где создавали мороженое, качество лакомства всегда было одинаково высоким. ГОСТ 117-41 обязывал производителей брать в качестве основы только натуральное цельное молоко. Сегодня ни один производитель этого не делает.

2. Сгущённое молоко — один из самых популярных советских десертов. Его ели и просто так, но некоторые предпочитали другой деликатес — варёную сгущёнку. В советские времена для сгущённого молока также использовали только натуральное молоко. В наши дни производители с целью удешевления добавляют в сырье заменители и растительные жиры, поэтому вкус закономерно меняется.

3. Колбаса «Московская». В советских магазинах ассортимент был скуден. Те, кому посчастливилось выехать за рубеж, рассказывали об изобилии колбас в заграничных супермаркетах и сетовали на то, что в СССР такой унылый выбор. Сейчас в любом магазине прилавки ломятся от разносортных колбас, но когда вы в последний раз ели действительно стоящую колбасу из натурального мяса без каких-либо химических добавок?