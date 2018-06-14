Как избавиться от тяги к сладкому

Рекомендуемая ежедневная доза свободного сахара для взрослого человека — 30 грамм или три чайные ложки. Боюсь, все мы ее регулярно превышаем — и это может плохо сказаться на нашем здоровье.

Но сахар не зря называют эндогенным опиоидом: отказаться от него не намного проще, чем от вредных привычек К счастью, существуют 10 простых способов, которые помогут вам преодолеть тягу к сладкому — по-настоящему легко и почти незаметно.

Пейте яблочный уксус

Исследование, результаты которого были опубликованы в издании Journal of Functional Foods, подтвердили: ежедневный прием раствора яблочного уксуса по утрам снижает уровень сахара в крови у здоровых взрослых, которым угрожает развитие диабета второго типа Достаточно развести две столовые ложки яблочного уксуса в литре воды — и выпивать ее в течение дня. Это снизит тягу к сладкому и поможет нормализовать уровень глюкозы в крови.

Питайтесь регулярно

Это может показаться очевидным предположением, но регулярный прием пищи с предсказуемыми промежутками — очень действенный способ поддерживать уровень глюкозы в крови на постоянном уровне. А это в свою очередь убережет вас от желания перекусить сладеньким.

Завтракайте фруктами

Ежедневно нам необходимо пять порций фруктов и овощей, чтобы поддерживать здоровье кишечника и других органов. Но важно не только то, что мы едим, но и время приема пищи. Так, фрукты, съеденные в середине дня или ближе к вечеру, могут вызвать повышенную тягу к сладкому А вот фруктовая тарелка натощак восполнит потребность в глюкозе и сладкого в течение дня будет хотеться меньше.

Позаботьтесь о здоровых перекусах

Одна из самых распространенных причин того, что мы перекусываем в течение дня конфетами или печеньем — то, что у нас просто не оказывается под рукой более полезных продуктов. Позаботьтесь заранее, купите орехи, злаковые батончики, цельнозерновые закуски — и перекусывайте правильно!

Добавьте в рацион лимонный сок

Доктор Дэвид Уильямс , медицинский исследователь и биохимик, заявляет, что потребление пары столовых ложек лимонного сока в день может снизить повышение уровня сахара в крови на целых 8-12 процентов Это подтвердили эксперименты и исследования, которые проводил ученый. Вам совершенно необязательно выпивать сок — достаточно просто добавлять его в салаты или пить, разведя с водой.

Ешьте больше белка и здоровых жиров

Употребление здоровой дозы белка, такого как красное мясо, органическая курица и рыба, в дополнение к полезным жирам (например, авокадо и кокосовое масло) может помочь снизить тягу к сладкому. Так, исследование, результаты которого были опубликованы в издании Journal of Nutrition Journal, продемонстрировало, что те добровольцы, которые ели на завтрак белковую пищу, в течение дня меньше хотели сладкого.

Принимайте магний

Или ешьте те продукты, в которых высоко его содержание: миндаль, черная фасоль, кешью и шпинат. Этот элемент помогает контролировать уровень глюкозы в организме, а значит, помогает уменьшить тягу к сладкому.

Включите в свой рацион побольше клетчатки

Растительные волокна очень полезны для здорового пищеварения. Если вы хотите защитить свой кишечник, обязательно ешьте продукты, богатые клетчаткой. Впрочем, у них есть еще одно достоинство: пищевые волокна помогают нам чувствовать себя сытыми как можно дольше после приема пищи — а значит, нам не придется перекусывать сладкими и вредными продуктами.

Расслабляйтесь

Тяга к сладкому часто вызвана стрессом: иногда сладкая пища может быть единственным источником эндорфинов, доступным нам здесь и сейчас. Поэтому важно научиться контролировать уровень стресса и уметь расслабляться. Пешие прогулки, медитация, плавание, занятия йогой — все это не только пойдет на пользу вашей нервной системе и фигуре, но и поможет снизить тягу к сладкому.

Ешьте здоровый полдник

Если вы работаете полный день, то наверняка заметили, что в середине дня у вас наступает энергетический «провал». Чтобы с ним справиться, мы часто прибегаем к сладостям — и совершенно напрасно. Намного эффективнее (и полезнее для здоровья) будет перекусить чем-то с высоким содержанием белка: например, орехами или творогом (только без подсластителей). Сами удивитесь, сколько в вас, оказывается, энергии!