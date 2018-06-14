Пора запастись витаминами. Как выбрать овощи-фрукты с пользой для здоровья

Лето — сезон не только жаркий, но и вкусный. На рынках и в магазинах, особенно на Кубани, каких только нет ягод! Однако в наше время сложно быть уверенным в происхождении и качестве овощей и фруктов. Но обезопасить себя от некачественной, несвежей, вредной для здоровья покупки можно. Прежде всего, предпочтение специалисты советуют отдавать сезонным и местным овощам и фруктам, в ранних и привозных — велика вероятность повышенного содержания нитратов. Подробную инструкцию «АиФ-Юг» предоставили специалисты Роспотребнадзора Краснодарского края.

Где покупать?

Ищите специализированные сельскохозяйственные рынки, магазины, павильоны. Там все фрукты и овощи (вообще любая сельхозпродукция) проходит санитарно-ветеринарную экспертизу в лабораториях, подведомственных органам ветеринарного надзора. Роспотребнадзор предостерегает от покупки продуктов в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс, на стихийных рынках — там велик риск подхватить инфекцию.

На что обратить внимание?

На санитарно-техническое и гигиеническое состояние торговой точки, условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом. (Должны быть обязательно: кран или рукомойник, канализация или приспособление для слива воды, мыло, дезинфицирующие средства, полотенца.) Ну и, конечно же, продавец должен быть опрятным, в чистой одежде.

Правила выбора

Покупая картофель, обратите внимание на цвет клубней. Плоды с зелёными пятнами появляются при неправильном хранении, когда картофель в течение долгого времени пролежал под солнцем. Из-за этого в нём образуется опасное для здоровья вещество соланин. Показатель годности моркови — также цвет. Он должен быть однородным, без жёлтых и зелёных вкраплений. Если вам предстоит покупка яблок, обратите внимание на кожуру. Если она скользкая и липкая, значит, фрукт обрабатывался дифенилом (пищевой консервант). Удалить его водой невозможно. Поэтому лучше вымыть яблоки с мылом. Можно удалить кожуру. Но зачем вам такие яблоки? Морковь и свёкла, пред­назначенные для продажи, делятся на три класса: экстра, первый и второй. Независимо от класса, корнеплоды должны быть свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреж­дений вредителями, типичной для сорта формы и окраски, с длиной оставшихся черешков не более 2 см или вовсе без них. Морковь и свёклу увядшие, загнившие, морщи­нистые, запаренные, подмороженные не покупайте — не вкусно и для приготовления еды непригодно. Зелень петрушки, укропа и сельде­рея должна быть свежей, чистой и неогрубевшей. Кочаны капусты должны быть свежие, целые, здоровые, чистые, сформировавшиеся, без повреждений, с чистым срезом кочерыги. Вкус и запах — без постороннего запаха и привкуса. Свежие огурцы — всегда красивые, ярких оттенков. Мякоть — плотная. Огурцы сорта «муромский» могут быть с незначительным пожелтением на концах, а сорта «нежинский» — с небольшим побурением верхушки. Не допускаются к реализации огурцы загнившие, запаренные, подмороженные, увядшие, морщинистые, жёлтые, с грубыми кожи­стыми семенами. Хорошие томаты тоже видно. По качеству их подразделяют на три класса: экстра, первый и второй; по форме — на типы: округлые, плоские, удлинённые, вишневидные. Степень зрелости должна быть красная или розовая (для первого и вто­рого класса допускаются плоды бурые). Потрескавшиеся, зелёные, мятые, перезрелые, загнившие, поражённые болез­нями, подмороженные, с прилипшей землей — не берите. Покупая томаты на веточке, обратите внимание на саму ветку. Если она упругая, свежая, имеет однотонный зелёный цвет, значит, томаты были сорваны не так давно и они свежие. А если ветка высохшая, неровная, то плоды несвежие. Отдельного внимания заслуживаю арбузы. Их сочная мякоть содержит много сахаров: фруктозу, органические кислоты, минераль­ные соли, витамины (С, В, В2) и каротин. Зрелость арбузов определяется по высохшей плодоножке, блестящей поверх­ности и чистому звонкому звуку при постукивании. Недозрелый арбуз может вызвать диарею. Не исключена вероятность отравиться ранней полосатой ягодой. Не секрет, что некоторые недобросовестные производители используют химикаты, ускоряющие рост. Покупая арбуз на базаре, попросите продавца его надрезать. Принюхайтесь. Если запах резкий, кисловатый, «химический» — не берите. Те же правила выбора соблюдайте, покупая дыни.

Документы обязательны

Не стесняйтесь. Потребитель всегда может потребовать у продавца документы о качестве и безопасности на продукцию, разрешенную к реализации.

По требованию покупателя продавец обязан предъявить:

Сертификат или декларацию о соответствии (или копию). Товарно-сопроводительные документы, заверенные подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.

«Не ешьте то, что вам не подходит»

«Не все овощи и фрукты полезны для всех, — подводит итог терапевт Любовь Орлова . — При некоторых хронических заболеваниях существуют противопоказания. Например, облепиха плохо влияет на поджелудочную железу. Слива повышает кислотность желудочного сока. Если у вас язва или колит, воздержитесь также от винограда. (Вам, кстати, желательно вообще есть протёртую пищу, в том числе свежие овощи, фрукты, ягоды).

Щавель, чеснок, редис, хрен, лук — с осторожностью при заболеваниях печени — для неё это раздражающая, слишком тяжёлая еда. При панкреатите сырые овощи и фрукты лучше не есть вовсе. Кизил не желателен при проблемах с двенадцатиперстной кишкой. Если у вас склонность к отёчности — откажитесь от винограда и арбузов, поскольку они задерживают жидкости в организме.

И главное правило для всех. Тщательно промывайте то, что собираетесь съесть. На плодах могут быть невидимые глазу ядохимикаты, воск, парафин и так далее — можно заработать кишечное расстройство или аллергию. Всегда мойте руки перед едой! Это важно, чтобы уберечь себя от болезнетворных микроорганизмов и вирусов».