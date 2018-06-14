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Продукты, которые нельзя есть каждый день
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Продукты, которые нельзя есть каждый день 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Мало кому придет в голову ежедневно есть пирожные и торты, копчености и, скажем, консервированные грибы. Эти и подобные им продукты относятся к категории «себя побаловать», к тому же полезными их никак назвать нельзя. Но есть продукты, без которых редко обходится ежедневный стол среднестатистического россиянина. Однако, как выяснилось, и они при ежедневном приеме могут принести больше вреда, чем пользы.
Под номером один в этом списке стоит мясо. И в первую очередь красное. Свинина, говядина, баранина, а также супы на их основе. Котлеты, гуляш, рагу и многое другое составляют наш ежедневный рацион. Польза от красного мяса несомненна, ведь именно оно поставляет организму ценный белок, формирующий костную и мышечную ткани и укрепляющий наш иммунитет. Однако совсем необязательно есть его постоянно. Специалисты American Institute for Cancer Research (НИИ питания) доказали, что ежедневное употребление красного мяса может значительно повысить риск возникновения злокачественных образований в желудке и кишечнике. Этот риск значительно возрастает, если употреблять мясо, приготовленное на гриле. По мнению представителей института, без вреда для организма можно есть не более 50 граммов мяса на гриле в неделю.
И еще один важный аргумент против ежедневного поедания красного мяса. Для его переваривания организму требуется от шести до восьми часов (для сравнения: овощи мы перевариваем за четыре часа, а фрукты — за час). Вряд ли следующий прием пищи наступит позже указанного времени, следовательно мясо в желудке еще не переварится, а мы уже нагрузим его другой едой. Непереваренное мясо начнет гнить. А если новая еда окажется несовместимой с уже употребленной белковой пищей, процесс гниения только усилится. В результате начнет выделяться метан, разрушающий витамин В3, без которого инсулин перестает выполнять свои функции: сахар в крови не преобразуется в гликоген — в итоге люди получают сахарный диабет.
Колбаса
Любимая всеми колбаска, которая так хорошо идет и на завтрак, и на перекус, тоже нежелательный продукт для ежедневного питания. Добавки, содержащиеся в большинстве колбасных изделий, для начала грозят несварением желудка, а со временем могут спровоцировать сахарный диабет, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, подагру или рак. Во многом этому способствует имеющийся в колбасных изделиях один из опаснейших консервантов — нитрат натрия.
Всемирная организация здравоохранения сравнивает вред, который причиняют колбасные изделия организму, с тем ущербом, что наносят ему курение и чрезмерное употребление алкоголя. [С-BLOCK]
Сторонники здорового питания колбасе и сосискам на завтрак предпочитают яйца. Этот кладезь белка буквально начинен витаминами А, К, Д, а также множеством минералов, включая кальций, натрий, железо, фосфор, калий. Но яичный желток содержит огромное количество холестерина, и если им злоупотреблять, то очень скоро можно заработать атеросклероз сосудов. Особенно вредно часто есть яйца пожилым людям. Американские диетологи даже вывели норму для людей в возрасте — не более одного–двух яиц в неделю.
Картофель
Картофель сегодня уже сложно назвать вторым хлебом, однако его популярность по-прежнему высока. Многие едят его ежедневно в силу привычки. Сам по себе картофель вредной пищей назвать нельзя. Все дело в том, как его готовить. Жареный впитывает в себя огромное количество масла или сала и наносит сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе. Картофельное пюре из-за сливочного масла и молока имеет высокий гликемический индекс, то есть значительно повышает содержание сахара в крови.
Не стоит забывать и о том, что картофель не меньше, чем углеводы, способствует набору веса.
Сдоба
Наконец сдоба. «Вкус французской булки» — это замечательно. Ватрушки, плюшки, печенье, безусловно, хорошо выручают и на завтрак и тогда, когда нужно быстро, буквально на ходу перекусить. А между тем специалисты Института питания РАМН утверждают, что в сдобе нет вообще полезных компонентов. Все, что она может дать организму, — это избыточный вес, запоры, возможность развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно баловаться сдобой — значит, сознательно подрывать свое здоровье.
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