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СВАО в выходные станет точкой притяжения сыроваров со всей страны
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СВАО в выходные станет точкой притяжения сыроваров со всей страны 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Как всем знакомые, так и нетипичные сорта излюбленного многими лакомства — сыра — можно будет продегустировать и приобрести в выходные, 16 и 17 июня, на ВДНХ. Здесь состоится Фестиваль сыра, сообщили в администрации выставки.
Как отмечается в сообщении, сюда, на площадку перед павильоном № 47, приедут производители изо всех уголков России. Они привезут камамбер, моцареллу, гауду, качотту и горгонзолу, а также сыры с чесноком, паприкой и тмином, рокфор, редкие кабардинские и адыгейские белые и копченные сыры.
Побывать на фестивале можно свободно, с 10.00 до 19.00. А еще посетителям представится возможность отведать блюда кухонь разных народов мира, приготовленные с использованием сыра.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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