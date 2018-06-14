СВАО в выходные станет точкой притяжения сыроваров со всей страны

Как всем знакомые, так и нетипичные сорта излюбленного многими лакомства — сыра — можно будет продегустировать и приобрести в выходные, 16 и 17 июня, на ВДНХ. Здесь состоится Фестиваль сыра, сообщили в администрации выставки.

Как отмечается в сообщении, сюда, на площадку перед павильоном № 47, приедут производители изо всех уголков России. Они привезут камамбер, моцареллу, гауду, качотту и горгонзолу, а также сыры с чесноком, паприкой и тмином, рокфор, редкие кабардинские и адыгейские белые и копченные сыры.

Побывать на фестивале можно свободно, с 10.00 до 19.00. А еще посетителям представится возможность отведать блюда кухонь разных народов мира, приготовленные с использованием сыра.