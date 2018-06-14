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Рецепты с молодой капустой
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Рецепты с молодой капустой 

WomanHit.ru 48 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Молодая капуста богата витамином С, поэтому ее необходимо включать в свой рацион как можно чаще. Также в ней содержится редкий витамин U, помогающий при гастритах и язвах и нормализующий работу печени. Молодая капуста полезна детям, так как в ней содержится витамин К, помогающий формированию детских костей и зубов, а также заживлению ран. Капусту включают в рацион при анемии, проблемах с щитовидной железой и нарушениях в работе почек.
Капустные оладьи
Ингредиенты: кочан капусты (около 700 г), 1 зубчик чеснока, 2 яйца, соль, черный молотый перец, несколько веточек укропа, растительное масло.
Способ приготовления: в большой кастрюле вскипятить воду, посолить. Кочан разрезать на 4 части (можно и на большее количество частей), опустить в соленую воду и варить до мягкости. Яйца разбить в миску, выдавить зубчик чеснока, посолить, поперчить, добавить мелко рубленный укроп. Капусту откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и остудить. Нарезать ломтиками размером с оладушек. Обмакнуть в яйцо и обжарить до золотистой корочки.
Совет: капустные оладьи после яйца можно еще обвалять в панировочных сухарях. Тогда они будут более хрустящие.
В 100 г 75 кКал.
Кулеш
Ингредиенты: 1 стакан пшена, 3 куриных бедра, 1 луковица, 1 морковь, ½ кочана капусты, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. томатной пасты, соль, перец, растительное масло.
Способ приготовления: пшено на 2 часа залить кипятком. В это время подготовить остальные ингредиенты. Бедра разрезать на маленькие кусочки, посолить и обжарить до золотистой корочки. Лук нарубить мелкими кубиками, морковь нарезать мелкой соломкой. Поджарить овощи на растительном масле, добавить мелко нарезанный чеснок. Пассировку добавить к курице, перемешать. Продолжать жарить. Капусту мелко нарезать, добавить к мясу. Немного потушить, добавить томатную пасту. Продолжать тушить минут 10–15. Добавить промытое пшено, не перемешивать с остальными ингредиентами. Кулеш готовится как плов, поэтому крупу аккуратно разровнять и влить два стакана воды. Посолить, поперчить. Когда вода закипит, накрыть крышкой и довести пшено до готовности. После того как кулеш будет готов, дать ему настояться минут 25.
Совет: кулеш можно готовить постный, без мяса. Также к рецепту можно добавить шампиньоны.
В 100 г 120 кКал.
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