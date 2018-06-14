Индекс пикника: во сколько уфимцу обойдется выезд на природу в Уфе?

Корреспондент Ufa1 прошёлся по магазинам и рассчитал средний чек Погода летним теплом не балует, но сидеть все праздничные выходные в четырёх стенах желающие вряд ли найдутся. Загрузите в тележку продуктов, возьмите в охапку близких и махните на пикник — перезагрузка от дождливых будней гарантирована!

Во сколько же обойдется такая вылазка? Корреспондент Ufa1 прошелся по пяти популярным торговым сетям — «Лента», «Окей», «Монетка», «Пятёрочка» и «Магнит» и рассчитал среднюю цену посиделок на природе.

Набор продуктов

Вот что мы договорились положить в корзину на семью из четырех человек с двумя детьми:

Шашлык: пожалуй, самый популярный продукт для пикника. Мариновать мясо времени хватает не у всех, поэтому берём полуфабрикат: пристроил на мангал и знай дожидайся, когда зарумянится. Благо, в большинстве магазинов найти готовый шашлык не проблема. За килограмм маринованного мяса в уфимских магазинах придётся отдать, в среднем, от 170 до 300 рублей. Чем вкуснее и необычнее заправка, тем дороже. Сосиски: второй по популярности продукт, который с удовольствием уплетают на природе и взрослые, и дети. Как говорится, дёшево и сердито. Червячка есть чем заморить. Овощи и фрукты: по тому же принципу в корзину отправились огурцы-помидоры. Можно по-быстрому сообразить салат. А яблоки с бананами прихватим на десерт. Какой шашлык без соуса? Взяли самые популярные — майонез и кетчуп. С ними любое мясо будет вкуснее в разы. Ну а хлеб, как говорится, всему голова. Напитки исключительно безалкогольные — сок и минералка. Ведь мы — за здоровый образ жизни. А еще нужно и обратно ехать!

Что может быть прекраснее летних посиделок на природе?

Список получился длинный, зато ни взрослые, ни дети не почувствуют себя обделенными.

Как выбирали

Одинаковый набор продуктов найти во всех супермаркетах, как бы ни хотелось, а не получилось. Пришлось вычислять «среднее арифметическое» среди того, что было на прилавках.

Готовый шашлык обнаружился почти во всех магазинах — где-то готовили на собственной кухне, а где-то торговали аккуратно упакованным в пластмассовые вёдра. Выпала из гастрономического марафона только «Монетка».

Сосиски можно найти от самых дешевых до дорогих. Ориентировались на доступные

А вот с сосисками есть, где разгуляться: выбор оказался настолько широк, что решено было ориентироваться за самый доступный по цене за 1 килограмм. В гипермаркетах найти большие упаковки не проблема. А вот в «Монетке», «Пятёрочке» и «Магните» пришлось вспоминать математику: корреспондент наткнулся на упаковки только по 300, 460 и 650 граммов. Халяльные сосиски в «Пятёрочке» отдают по 100 рублей за 460-граммовую упаковку. В нашу воображаемую корзину полетели две. За молочные в «Монетке» просили 109 рублей. В вакуумной упаковке уместилось 650 граммов продукта. И здесь берём две. Итого 218 рублей. В «Магните» нашлись самые маленькие и самые доступные по цене сосиски — 32 рубля за 300 граммов. Заверните три!

При выборе фруктов ориентировались на самые доступные. Впрочем, цены в нескольких магазинах различались незначительно.

Бананы — от 40 рублей

А вот с майонезом пришлось непросто: то маленькой упаковки не найти, то любимой марки. В итоге приценивались и к «Ряба Провансаль 67% жирности», и к «Махееву». Так же обстояли дела и с кетчупом. Тут уж долго не думали, брали, что есть: «Балтимор Томатный с кусочками помидоров» и «Heintz». Благо, разброс цен составил в пределах 35-40 рублей.

С минералкой и соком проблем не возникло. Полтора литра «Красного ключа» и 900-миллилитровую упаковку «Фруктового сада» яблочного удалось найти во всех магазинах.

Помидоры можно найти по ценам от 100 рублей за килограмм

Среднее арифметическое

С наименьшими потерями для кошелька удалось организовать пикник, закупившись в «Магните». Меньше, чем в тысячу рублей удалось уложиться в «Окее». В «Монетке» не было шашлыка, но общий чек там всё равно внушительный — присудили торговой точке третье место, накинув «на глазок» 200 рублей на расширение мясного ассортимента. Немногим дороже обойдётся набор для пикника в «Ленте» и «Пятёрочке» — 1020 и 1011 рублей соответственно.