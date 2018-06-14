18 августа в Ярославле пройдет третий городской пикник «Пир на Волге»

Угощения от лучших ресторанов Ярославля (в этом году их будет еще больше); фермерский базар; популярные вкусные бренды; стрит-фуд, ремесленные мастерские, рецепты и мастер-классы от знаменитых шеф-поваров, звезд шоу-бизнеса, известных ярославцев, которые любят и умеют готовить. Мы готовы с вами поделиться некоторыми рецептами наших звезд, чтобы вы потренировались перед Пиром и не ударили потом в грязь лицом.

«Придумано не мной. Так готовят мои французские друзья. Поэтому берем с них пример и для начала запасаемся большой кастрюлей — чтобы не сдерживать свой аппетит. Готовится все очень быстро. И лучше в присутствии едоков — подавать надо прямо с огня». Это на 3-4 порции. Если вас больше — увеличивайте ингредиенты пропорционально.

Ингредиенты: — сливочное масло, 2 ст ложки — лук-шалот, 2 средних луковицы (можно заменить, впрочем, луковицей репчатого. Или салатного, но не красного) — фенхель, 1 небольшой, или половинка крупного (остатки отлично идут в салат с тунцом, прямо свежий фенхель тонкими слайсами) — болгарский перец, 1 небольшой, любимого вами цвета — перец чили, для тех, кто любит погорячее (ориентируемся на свой вкус) — мидии, две пачки замороженных в створках в собственном соку (450 гр в пачке) — петрушка, 1 пучок — белое сухое вино, 200 мл В кастрюлю кладем масло и лук, нарезанный мелким кубиком. Огонь средний, а потом еще и убавить. Пусть превращается в прозрачную субстанцию — дайте ему время. Минут 15 хотя бы. Добавляем мелко нарезанный перец и фенхель. Увеличиваем огонь. До среднего. И еще минут 5. Мидии (ото льда их лучше очистить, но если лень — можно и так, но тогда вина поменьше) в кастрюлю. Вливаем вино. Высыпаем мелко нарезанную петрушку и огонь на максимум. Под закрытой крышкой — это важно — еще минут 5-7, чтобы мидии раскрылись.

Подаем с хрустящим багетом. Для соуса — он самое то!

Рецепт от Евгения Власенкова Эксперт по физической подготовке хоккеистов

Все, что связано с макаронами — моя короночка. Например, люблю готовить карбонару.

Ингредиенты: — Паста твердых сортов — Грудинка — Лук — Сливки 20-30% — Сыр пармезан — 2 яичных желтка — Оливковое масло — Соль — Перец

Берем одну луковицу, мелко нарезаем и высыпаем на сковороду с оливковым маслом, немного пассируем. Нарезаем грудинку полосками, выкладываем на сковороду, обжариваем, добавляем сливки, соль и перец, делаем красиво. Параллельно ставим варить макароны, в кастрюлю с водой добавляем соль и оливковое масло (маленький секрет), чтобы паста не слипалась, варим пасту аль денте, сливаем воду, добавляем яичные желтки, смешиваем и добавляем соус. Самый главный секретный ингредиент это хорошее настроение!

Юлия Тихомирова Телеведущая

Тар-тар из свежего тунца Мелко режем тунец, авокадо и клубнику (все свежее). Смешиваем в пропорциях: 2/4 тунец, 1,5/4 авокадо; 0,5/4 клубники

«Картошка под шубой» Обжариваем мясо, добавляем специи, лук нарезанный, сверху картофель нарезанный слайсами, соль по вкусу. Сверху трем сыр и смазать майонезом. Выпекать в духовке 40 минут при 180 градусов

Счастье есть!