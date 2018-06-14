Как в ресторане: клубника с авокадо, свежей зеленью и гаспачо

Сезон клубники давно открыт и цены на ягоды перестали быть заоблачными. Самое время попробовать приготовить ароматные клубничные блюда. Ведь это один из верных способов насладиться летом. Своими рецептами с читателями «МИР 24» поделились шеф-повара московских ресторанов.

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Авокадо с клубникой

Маслянистая мякоть авокадо необыкновенно хорошо совмещается с ароматными свежими ягодами. А заправка из меда, лимонного сока и оливкового масла в дуэте с зеленью кинзы делает блюдо сбалансированным и очень летним! Этим довольно простым рецептом поделился с нами шеф-повар ресторана «Честная кухня» Сергей Ерошенко.

Фото предоставлено рестораном «Честная кухня»

Ингредиенты:

Соус гаспачо — 100 г Авокадо — 200 г Клубника свежая — 60 г Лимонный фреш — 4 г Мед цветочный — 15 г Кинза — 10 г Мангольд (листья свеклы) — 4 г Перец черный — 2 г Как готовить:

Соус гаспачо можно использовать покупной, но лучше приготовить его самостоятельно. Для этого 150 г консервированных помидоров в собственном соку выложить в чашу блендера, добавить 1/2 столовой ложки оливкового масла. По половине красного сладкого перца и стебля сельдерея мелко нарезать и добавить туда же. Тщательно пробить все в блендере до однородного состояния, протереть через сито, посолить и поперчить по вкусу.

Разрезать авокадо на две половины, почистить и нанести на него смесь оливкового масла с каплей лимонного сока. Дать промариноваться минут 10.

Тем временем приготовить тартар из клубники: нарезать ягоды кубиками, мелко нарубить листья кинзы и мангольда, заправить все смесью меда, лимонного сока и оливкового масла.

Взять глубокую тарелку, на дно вылить немного соуса гаспачо. В серединку маринованного авокадо выложить тартар из клубники и положить его в центр тарелки на гаспачо. Перед подачей полить немного оливковым маслом и украсить кинзой.

Клубника с рукколой и фенхелем под соусом «Васаби»

Клубника отлично сочетается с первой летней зеленью и овощами. Это просто подарок для тех, кто следит за фигурой! Рецепт летнего ароматного салата нам подарил бренд-шеф ресторана SEVEN Дмитрий Шуршаков.

Фото предоставлено рестораном SEVEN

Ингредиенты:

Руккола — 60 г Киноа — 30 г Фенхель — 40 г Огурец свежий — 2 шт Клубника — 120 г Фисташки — 10 г Для соуса «Васаби»:

Сметана — 70 г Майонез — 70 г Сгущенное молоко — 30 г Васаби — 10 г Лимонный сок — по вкусу

Как готовить:

Для соуса смешать сметану, домашний майонез, сгущенное молоко, васаби и лимонный сок.

Киноа отварить в подсоленной воде. Фенхель нарезать кружочками, а огурец, очищенный от кожи и семян, нарезать ломтиками. Овощи и рукколу смешать с киноа и соусом, переложить на тарелку, подавать с нарезанной клубникой, украсив блюдо фисташками.

Томатно-клубничный гаспачо со страчателлой и крабом

Не секрет, что летние холодные супы гаспачо готовят не только из томатов, но и из клубники. А этот томатно-клубничный суп — просто взрыв средиземноморских вкусов! Тут и сыр страчателла, и краб — представляете, как все это сочетается с томатно-клубничной основой? Если нет, то срочно попробуйте приготовить. Рецептом с нами поделился шеф-повар ресторана Moregrill Франческо Ди Марцио.

Фото предоставлено рестораном Moregrill

Ингредиенты:

Основа гаспачо — 200 г Сыр страчателла — 30 г Мясо краба — 60 г Огурец — 10 г Масло оливковое зеленое — 5 г Петрушка — 1 г Хлеб швейцарский — 1 шт Для приготовления соуса-основы:

Узбекские помидоры — 350 г Клубника свежая — 130 г Масло оливковое — 25 г Перец чили — 1 г Соль — по вкусу

Вода — 50 г Чили-соус шрирача — 2 г Сок лайма — 8 г Как готовить:

Для основы помидоры и клубнику крупно нарубить. Добавить все ингредиенты для густого соуса, перемешать и дать постоять при комнатной температуре до появления сока. Затем взбить в блендере.

В глубокую тарелку выложить страчателлу, тонкие слайсы огурца, нарезанную на кусочки клубнику, мясо краба и сбрызнуть все зеленым оливковым маслом. Подавать эту тарелку и к ней отдельно — основу гаспачо в соуснике. Смешать одно с другим непосредственно перед едой.

Клубничный десертный суп с базиликом и домашним пломбиром

Этот десертный суп получается очень сладким, поэтому идеально подойдет для настоящих сладкоежек. Его рецептом с нами поделилась шеф-кондитер ресторана «Воронеж» Лючиа Чеботарь. По ее словам, самое главное — чтобы клубника была спелая и сладкая, так как она здесь играет главную роль. Получается яркий, ягодный, летний десерт.

Фото предоставлено рестораном «Воронеж»

Ингредиенты:

Клубника — 100 г Сахар — 100 г Вода — 100 г Базилик свежий — 5 г Мята свежая — 4 г Мороженое пломбир — 50 г Голубика и вафельные шарики — для украшения

Как готовить:

В кастрюле смешать сахар и воду. Довести до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится и получившаяся жидкость не примет консистенцию сахарного сиропа, а затем чуть остудить.

Клубнику, сахарный сироп, базилик и мяту пробить в блендере до состояния однородного супа. В середину тарелки выложить шарик пломбира, аккуратно вылить получившееся гаспачо, украсить свежими ягодами голубики и вафельными шариками.

Клубничная страчателла

Этот необычный и легкий ягодный десерт с нежным сыром страчателла идеально подойдет для романтического ужина или для того, чтобы удивить и побаловать близких. Его рецептом с нами поделился шеф-повар необистро «Жеральдин» Игорь Котов . Это просто фейерверк! Точнее — иллюстрация, насколько ресторанная кухня отличается от того, что мы привыкли делать дома. Если вы всего один раз в качестве эксперимента все сделаете правильно, то, возможно, этот рецепт обогатит вас несколькими хитрыми кулинарными приемами, которые можно будет использовать и в дальнейшем. В любом случае, результат вас впечатлит.

Фото предоставлено необистро «Жеральдин»

Ингредиенты:

Клубника — 40 г Земляника — 40 г Оливковое масло — 20 г Бальзамический крем — 20 г Мята свежая — 2 г Сыр страчателла — 200 г Для ягодных «облаков»:

Малина — 30 г Клубника — 50 г Сахар — 7 г Желатин — 2 г Для «черной икры»:

Растительное масло — 200 мл Бальзамический крем — 70 г Агар-агар — 1 г Как готовить:

Для приготовления ягодных «облаков» добавить к желатину воду в пропорции 1:3. Дать набухнуть и нагреть на водяной бане, чтобы весь желатин разошелся, затем остудить до комнатной температуры. Взбить миксером растопленный желатин, сахар и ягоды на высокой скорости до образования пышной, воздушной массы.

Превратить землянику в пюре. Страчателлу уложить на тарелку, сверху поместить нарезанную свежую клубнику с земляничным пюре, украсить «ягодными облаками» и веточкой мяты, полить оливковым маслом и соусом бальзамик, затем украсить «черной икрой» из бальзамика.

Самый долгий предварительный этап требуется для приготовления «черной икры». Делать этот хитрый элемент оформления нужно заранее. Накануне вечером поставить растительное масло в морозильную камеру. Бальзамический крем и агар-агар смешать и довести до кипения, дать постоять в течение 5 минут. Набрать смесь в шприц, по капельке вылить бальзамик в холодное масло. При помощи шумовки собрать получившиеся черные «жемчужины», промыть в емкости с холодной водой. И все! А какой получается хитрый, поистине ресторанный оформительский элемент для ваших блюд!

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