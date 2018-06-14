Ярмарки. Без наценки

1 июля завершится первая торговая сессия ярмарок выходного дня. Предприниматели уже готовят заявки на участие в новой волне.

На ярмарках реализуют товары из более 50 регионов страны, а также продукцию Евразийского таможенного союза. На прилавках можно найти сезонные фрукты и овощи, ягоды, а также сыр, творог, молоко и мясо.

— Все места для торговли участникам ярмарки предоставляются бесплатно. Это дает возможность предпринимателям не завышать цены, — пояснил администратор ярмарки выходного дня Рязанского района Георгий Бутенко.