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Лариса Вербицкая рассказала, что категорически нельзя есть после 50-ти лет
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Лариса Вербицкая рассказала, что категорически нельзя есть после 50-ти лет 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@larisa_verbitskayaЛариса Вербицкая рассказала, что категорически нельзя есть после 50-ти летЛариса Вербицкая (58) всегда отличалась завидной стройностью. Поклонницы уверены, что Вербицкой повезло с генами — она хрупкая от природы и потому на ней все сидит идеально. Сама телеведущая решила раскрыть подписчикам секрет стройной фигуры. Оказывается, все дело в жесткой дисциплине. Теледива подробно расписала свое меню, начав с того, что есть категорически нельзя.
Совсем нельзя: ничего сладкого, мучного, жирного. Из круп — только гречка и овсянка утром. Один небольшой фрукт — раз в день или горсть ягод в первой половине дня. Также нельзя макароны, горох, бобовые, кукурузу, морковь, свеклу. Из фруктов исключить бананы и виноград.
Можно: рыбу, морепродукты и нежирное мясо (гриль, мультиварка, духовка, на пару или отварное). Тележурналист добавила:
Главное есть 5-6 раз в день маленькими порциями по 120-150 грамм за один раз! Пить воду, травяные настои. Кофе — 1 чаша утром. можно сухофрукты 4-5 штучек.
Яйца можно. Соли — минимум. Можно есть супы, но нежирные на некрепком бульоне без круп, картошки и зажарки. На ночь лучше есть белок легкий— творог, рыбу за 3 часа до сна.
Публикация от Larisa Verbitskaya (@larisa_verbitskaya) 27 Апр 2018 в 2:15 PDT  По словам Вербицкой, если придерживаться такой системы 21 день, то к ней привыкнешь и перестанешь ощущать голод. Большинство подписчиков в комментариях пришли к выводу, что эта система питания явно не для всех: «Жесть, а не жизнь…только и думаешь, о питании, что можно и что нельзя. А надо расслабиться и получать максимум удовольствия от жизни», «Это тяжело, сплошные ограничения!».
А тем временем Елена Малышева показала впечатляющие результаты после недели голодания.
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