3 полезных и вкусных продукта для перекуса

Бывает так, что тебе просто некогда нормально пообедать: например, когда на работе нужно сделать что-то «ещё на прошлой неделе» или когда ты забегался, занимаясь любимым делом, и забыл поесть. Если питаться фастфудом каждый день, то можно просто загнуться от болезней желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы. Да, чтобы слечь от фастфуда, нужно налегать на него с большим усердием, но и постоянное употребление жирной, непонятно из чего сделанной пищи явно не идёт на пользу твоему организму. Мы решили написать статью на тему полезного перекуса. Причём в статье будет не только полезная, но и вкусная еда, попробовав которую, ты поймёшь, что питаться правильно — это не только хорошо для твоего организма, но и не менее приятно, чем любимый тобой фастфуд.

1. Батончики

В полезном батончике присутствуют пророщенные семена (например, лён или гречка), мёд, семечки подсолнечника или орехи, а также фрукты, ягоды и специи. В зависимости от состава, в полезном батончике присутствуют разные витамины. Чаще всего в таких батончиках ты найдешь витамины A, B, C и E. Если говорить о белках, жирах и углеводах, то примерно на половину всего состава приходятся углеводы, причём быстро усваиваемые, что даёт заряд энергии сразу после употребления. В среднем энергетическая ценность полезных батончиков составляет 400 ккал на 100 граммов, так что это достаточно сытный продукт.

2. Пастила

Если тебе не нравится консистенция батончиков, то можешь выбрать для перекуса пастилу, которая имеет мягкую структуру. Да, она не так утоляет голод, как батончик, но годится в качестве быстрого перекуса. Когда выбираешь пастилу, то обращай внимание на то, чтобы она была сделана из свежих фруктов, а не пюре, и в составе был мёд, а не сахар. Во-первых, приготовленная из свежих фруктов пастила сохраняет практически все витамины, в отличие от полуфабрикатной. Во-вторых, с мёдом полезнее, чем с сахаром. В составе не должно быть никаких ароматизаторов, усилителей вкуса и других подобных компонентов. В пастиле практически отсутствуют жиры и совсем немного белков, зато легкоусвояемых углеводов в составе половина и даже больше — в зависимости от компонентов.

3. Сушёные фрукты и овощи

К примеру, сушёные помидоры не только вкусные, но и позволяют насытиться сравнительно небольшим количеством. В отличие от батончиков и пастилы, сушёные помидоры имеют 14 граммов белка на 100 граммов продукта. При этом они содержат большое количество углеводов (в среднем 50 граммов). Энергетическая ценность сравнительно невысокая: 300 ккал на 100 граммов. Что касается сушёных фруктов, то они имеют в составе минимальное количество белков и жиров и много углеводов. Например, сушёная дыня имеет 82,2 грамма углеводов на 100 граммов продукта и энергетическую ценность 341 ккал на 100 граммов. Такой состав в сочетании с приятным вкусом дыни делают этот продукт отличным перекусом. Кстати, в отличие от предыдущих продуктов, сушёные овощи могут служить не только для перекуса, но и как ингредиенты для приготовления блюд. Кроме того, высушенные овощи и фрукты имеют более яркий вкус, так что, перекусывая такими продуктами, ты откроешь привычную еду с другой стороны.

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