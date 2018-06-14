А что у вас на гарнир?

Рис на гарнир

Рис для гарниров лучше всего запекать. Особенно, если вы используете очень хорошие сорта риса. На 1 килограмм риса нужно взять 1,5 л воды, 100 граммов растительного масла и 30 граммов соли.

Как сварить рис на гарнир

Сотейник ставим на плиту и ждем, когда вода начнет выпариваться. Как только уровень воды сравнялся с рисом, накрываем сотейник крышкой и ставим в духовку при 180 °С на 10-12 минут. Достаем, открываем крышку, чтобы выпустить пар.

Если вы готовите сразу большое количество риса, то лучше вывалить его на противень, Оставляем рис на 5 минут подышать и подаем.

Как вкусно приготовить рис на гарнир

Если вы хотите добавить в рис пряности, то делать это нужно на этапе варки, можно добавить в рис семена кунжута, водоросли нори, карри, куркуму, шалфей, шафран, аджику. С этой крупой вообще хорошо сочетаются все восточные специи. Хотите смешать рис с овощами, тогда добавляйте рис к обжаренным овощам, а не наоборот. Причем, небольшими порциями. Добавили, перемешали, добавили еще. Тогда рис лучше перемешается и в блюде не будет комков.

Если такой способ приготовления риса все же кажется вам трудоемким, варите его обычным откидным способом, но ни в коем случае не промывайте водой! Рис для гарниров должен сохранять клейковину. После варки необходимо слить воду, откинуть рис на дуршлаг, дав стечь отстаткам воды, дать рису постоять подышать и дальше смешивать с ранее обжаренными овощами или рагу. Или выложить рис обратно в кастрюлю, заправить его сливочным или растительным маслом и подавать. Специи также добавляются в рис на этапе варки.

Гарнир из риса отлично подойдет к любым овощам, мясу и рыбе.

С рисом сочетаются все восточные пряности

Гречка

Крупу нужно промыть и перебрать, залить холодной водой на 2 пальца выше гречки, поставить на плиту, чуть-чуть посолить, дождаться кипения и варить в открытой кастрюле до тех пор, пока уровень воды не сравняется с крупой. Затем добавить сливочное или растительное масло и специи, накрыть крышкой, выключить огонь и оставить на 10 минут. Получится замечательная рассыпчатая гречка. Тимьян, тмин, кунжут, семена кинзы, фенхель — эти специи особенно удачно сочетаются с гречкой.

Чтобы гречка получилась рассыпчатой, в конце готовки в нее нужно добавить немного масла и дать настояться

Овсянка

Овсянку, так же как и для каши, для гарнира лучше всего заваривать кипятком. Либо сварить овсянку в малом количестве воды, предварительно добавив в воду или бульон овощное пюре — обязательное условие приготовления гарнира из овсянки, чтобы при перемешивании потом не «разбивать» структуру хлопьев. Правильно будет добавить пюре в воду, затем засыпать овсянку, довести до кипения и снять с огня.

Овсянка, приготовленная заварным способом, очень «любит» мягкие кремообразные сыры. Можно сначала сварить сырный бульон и в него добавить овсянку. Второй вариант: пока овсянка заваривается, положить в нее ложку мягкого сыра или натереть сыр сверху и перемешать.

Овсянка в гарнире хорошо женится с крем-сырами

Гарниры из круп в отличие от каш всегда должны быть рассыпчатыми