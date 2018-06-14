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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать клубнику
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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать клубнику 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В ведомстве напомнили, что кушать ягоду не стоит людям с язвой и гастритом.
Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, чтобы помочь покупателям выбрать хорошую клубнику, пишет «КВ» со ссылкой на ведомство.
Специалисты напоминают — следует выбирать сухие и гладкие ягоды без вмятин, однородного, насыщенного цвета. Листики на ягодах должны быть зеленые, без признаков увядания. Не стоит покупать влажные и мягкие ягоды без аромата, а также клубнику с зеленоватыми пятнами.
— Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.
У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней, — цитирует издание сообщение Роспотребнадзора.
В ведомстве отмечают, что клубника содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. В ягодах содержится витамин С, фолиевая кислота, йод, клетчатка, сахароза и фруктоза. Причем, фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы, поэтому, клубника особенно рекомендуется людям с сахарным диабетом, но в ограниченном количестве. Калорийность не превышает 36 килокалорий на 100 грамм, но для пополнения энергии организма этого вполне достаточно.
В ведомстве напоминают, что клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя кариес, также ягода не рекомендуется людям с язвой и гастритом.
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