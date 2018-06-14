Как приготовить идеальное картофельное пюре

1. Выбирайте правильный картофель для идеального пюре

Все начинается с картофеля. Выбирайте хороший, молодой картофель с тонкой кожурой. Тогда у пюре будет мягкая кремовая текстура.

Выбор картофеля — ответственный момент.

2. Картофель опускайте в холодную воду

Здесь мы согласимся с мнением большинства: начинать варить картофель нужно в холодной подсоленной воде. Варите на среднем огне и ни в коем случае не пропустите важный шаг: когда картофель готов, слейте воду, обсушите картофель и верните его снова в кастрюлю на 1-2 минуты, постоянно помешивая. Тогда картофель не будет водянистым.

3. Для картофельного пюре выбирайте нужную бытовую технику

Самый ответственный момент — это выбор кухонного прибора, с помощью которого вы будете превращать свою картошку в пюре. Традиционная толкушка — для тех, кто не против комков, сито — для нежного и шелковистого пюре, миксер со специальной насадкой-лопаткой берите тогда, когда нужно сделать много и быстро, но получится неидеально. «Нет» говорите сразу всем ручным миксерам, блендерам и измельчителям, иначе ваше пюре можно будет использовать вместо обойного клея. Причем, чем мощнее миксер, тем больше ваше пюре будет похоже на клей. Наш совет: инвестируйте в хорошее сито, потому что лучшее пюре получается именного с помощью этого чудо-прибора.

Для приготовления пюре используйте сито или традиционную толкушку, но ни в коем слуае не берите блендер.

4. Сметана, молоко и сливочное масло — секрет лучшего картофельного пюре

Лучшим сочетанием для придания сливочного вкуса пюре остаются молоко и сливочное масло. Жирные сливки слишком утяжеляют пюре, как и сливочный сыр, а оливковое масло никак не сможет заменить молочные продукты. А вот что действительно может сделатьет пюре лучше, так это немного сметаны! Добавьте ее к молоку и сливочному маслу, и вы забудете о любых других вариантах пюре.

5. Печеный чеснок и тимьян для разнообразия картофельного пюре

Не знаете, как разнообразить ваше пюре? Чеснок и тимьян — лучшее, что вы можете добавить. Только чеснок добавляйте не свежий, а печеный.

Сливочный вкус придают масло с молоком, но попробуйте добавить еще чеснока и тимьяна — они идеально дополнят пюре.

6. Как приготовить картофельное пюре заранее — экономим силы и время

Картофельное пюре нужно есть сразу. Но праздничный стол порой диктует свои условия. Вот хитрость, которая поможет вам сэкономить время, а пюре все равно выйдет отличным. Приготовьте пюре, добавьте в него половину молочно-сливочной смеси, накройте пленкой и уберите в холодильник. Такая заготовка может храниться до 8 часов. В час Х быстро разогрейте пюре, добавьте в него оставшуюся половину молочно-сливочной смеси и быстро подавайте.