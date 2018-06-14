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Искусственный интеллект научился предсказывать будущее
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Искусственный интеллект научился предсказывать будущее 

Вести.Ru 2 часа назад
Программисты из Университета Бонна научили нейросеть заглядывать в ближайшее будущее. Алгоритму «скормили» несколько десятков шестиминутных роликов, на которых повар готовил еду. Программа смогла предсказать действия кулинара.
В роликах, в которых запечатлено, как повар готовит салат, герой видео выполняет примерно 20 действий. Некоторые процессы программистам пришлось описать вручную, например, «добавить соль» или «разбить яйцо».
Алгоритм «смотрел» эти видео несколько часов. После этого программа смогла определить, каковы будут дальнейшие действия повара на ранее незнакомых ей видео.
В частности, нейросеть смогла точно определить, какие ингредиенты понадобятся дальше. Программу собираются доработать таким образом, чтобы она смогла подсказывать человеку продукты, которые он забыл добавить в блюдо или разогреть.
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