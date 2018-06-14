Страшная опасность диет: почему нельзя ограничивать себя в еде

Сесть на строжайшую диету, бросить есть масло, супы, мясо, похудеть любыми способами. Конечно, выдержать это очень трудно, но чего не сделаешь, чтобы выглядеть молодой и стройной! Стремлением обрести стройность одержимы нынче многие, в особенности женщины и девушки. Наиболее распространенный способ — самодеятельная «диета», резкое ограничение в еде. МедикФорум выяснил, почему ограничивать себя в еде вредно и опасно.

Что происходит с организмом после отказа от еды И два примера для полноты картины. Считавшая себя «толстой» студентка Оля похудела на пять килограммов за три месяца. Диету придумала сама. Перед уходом из дома не завтракала, днем в буфете колледжа ела булочку и выпивала стакан лимонада. Ужин допускала только из одного блюда. И так изо дня в день. Результатом неправильного, неполноценного питания явились головная боль, головокружение, раздражительность, быстрая утомляемость, гемоглобин снизился до 54 единиц. Так молодая девушка добровольно довела себя до малокровия. Самой, без помощи врачей, из этого болезненного состояния ей не выйти. Молодой водитель такси, в результате «сидячей» работы прибавил в весе за два года семь килограммов. Решил посадить себя на диету: отказался от сливочного и растительного масел, молока, фрукты и овощи употреблял редко. И в последнее время стал хуже видеть в сумерках. А хорошее зрение для водителя такси — необходимое условие. Кроме того у него появилась кровоточивость десен, сухость кожи, слабость, участились простуды. Ухудшение зрения в сумерках, или в простонародье — «куриная слепота», — один из ранних признаков недостатка витамина А. Поставщиками его в организм являются масло и молоко.

Провитамин А — каротин содержат многие овощи и фрукты, особенного богата им морковь, красный перец, щавель, зеленый лук, помидоры, абрикосы. Каротин, как и витамин А, хорошо растворяется в жире. Следовательно, овощи, богатые им, для более полного усвоения лучше готовить с маслом. Недостаток в питании у молодого таксиста овощей, фруктов, а также жиров и привел к расстройству зрения, вызвал сухость кожных покровов. Сказался на его здоровье и недостаток полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в растительном масле. Они играют важнейшую роль в обмене веществ, и поэтому их присутствие в рационе совершенно необходимо. Взрослому человеку требуется ежедневно около 5—10 граммов полиненасыщенных жирных кислот — такое количество их содержится в 20 — 30 граммах (немного больше одной столовой ложки!) растительного масла. К великому сожалению, у многих укоренилось представление, будто полнеют от мяса. Если бы эти люди знали, что систематический недостаток мяса, а точнее белка, содержащегося в нем, приводит к снижению трудоспособности, к быстрой утомляемости, уменьшает сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям, вряд ли они стали бы исключать мясо из своего рациона. А уж тем, кто страдает хроническим заболеванием кишечника, дыхательных путей, ревматизмом, туберкулезом, ни в коем случае нельзя лишать себя белка — это может еще более усугубить заболевание. Стоит ли ради фигуры разрушать здоровье?

Какой должна быть диета?

Если же говорить о внешности, то и она страдает от неразумной диеты. Ткани мышц теряют тонус, теряют упругость, появляется дряблость, и как следствие — нарушение осанки. В дальнейшем при дефиците белков не исключено развитие малокровия, вместо румянца появляется бледность, синеют губы. Дефицит белков губителен и для волос, так как сами содержат белок кератин и если его мало волосы растут медленно, редеют, истончаются и не блестят. Поверхностный слой нашей кожи также содержит кератин, а упругой и эластичной кожа обязана волокнам из белка-коллагена. Из-за недостатка белка кожа становится дряблой.

То есть, те, кто, в погоне за красотой, заботясь о своей внешности, перестает употреблять продукты, содержащие белок достигает противоположного эффекта: нарушается осанка, появляется бледность и морщинистость, редеют волосы. Оттого, что в пище не хватает белка, страдают не только наши ткани и органы, — меняются даже способности и характер; могут развиться и психоневротические состояния. Надо также учитывать, что организму необходимо не просто достаточное количество белков, важно, чтобы они были качественно разные. Дело в том, что в состав белков входят различные аминокислоты, и среди них для нас особенно необходимы так называемые незаменимые — те, которые не образуются в организме и должны поступать с пищей. При недостатке одних аминокислот нарушается, например, функция эндокринных желез, при дефиците других страдает кроветворение и т. д. Для того чтобы в суточном рационе в достатке были качественно разные аминокислоты, следует включать в него и рыбу, и мясо, и молочные продукты, и яйца, и крупы. Совсем недопустимо, когда белковой пищи лишает себя мать, кормящая ребенка грудью. Пополнев за время беременности, некоторые женщины сразу же после родов стремятся возвратить утраченную стройность и стараются поменьше есть. Между тем суточная потребность их в питательных веществах значительно больше обычной. Например, белка кормящей матери надо 130 граммов в день, в то время как для молодой женщины с весом около 60 килограммов достаточно 70—80 граммов. А как же все-таки похудеть и при этом не причинить вреда здоровью? Прежде всего, надо выяснить причину полноты, ведь иногда это один из признаков эндокринного расстройства, и тогда нужно специальное лечение. Чаще же полнота — результат избыточного питания и нарушения равновесия между энергией, поступающей с пищей, и энергозатратами организма. Значит, чтобы избавиться от полноты, нужно восстановить это равновесие. Каким образом?

С одной стороны, увеличить траты энергии — больше ходить, заниматься физическими упражнениями, спортивными играми, туризмом (разумеется, предварительно посоветовавшись с врачом, поскольку в некоторых случаях увеличение физической нагрузки может быть противопоказано). С другой стороны, необходимо уменьшить энергетическую ценность рациона (калорийность). Однако это совершенно не означает, что надо лишать себя мяса, масла или витаминов. Потребность организма в белках, незаменимых полиненасыщенных жирных кислотах, витаминах и минеральных солях должна быть обеспечена полностью. Для снижения калорийности рациона следует ограничить употребление макарон, вермишели, каш и всех сладостей: сахара, варенья, меда, пирожных, конфет. Резко сократите количество хлеба и картофеля. Не рекомендуются специи: перец, чеснок, горчица и соленья, поскольку они возбуждают аппетит. Несколько слов об употреблении жидкости. Вода — основная часть всего того из которого состоит наше тело, без ее участия не происходят многие биохимические процессы. В самом организме образование воды происходит за счет окисления различных веществ и благодаря способности человеческого организма высвобождать воду из жиров, мы интенсивно худеем. Ограничение (без фанатизма) объема потребляемой жидкости ведет к более интенсивному распаду жиров, а значит и к похудению. Ранее ученые доказали опасность диет для психики.