7 проверенных способов избежать диабета

Сахарный диабет способен довести человека до инвалидности: при данном заболевании поражаются все сосуды организма, нарушается нормальное функционирование тканей, а в случае тяжелой формы развивается гангрена, грозящая ампутацией. Как же не допустить у себя появления этого недуга? Отказаться от обработанной пищи. Еда промышленного производства отличается чрезвычайно высоким содержанием сахара и его синтетических аналогов (что еще хуже). Именно скопление глюкозы, повышение ее постоянного уровня в крови и развитие резистентности к инсулину, вырабатываемому в ответ на попадание пищевых источников сахара в организм, являются главным спусковым механизмом болезни. Врачи советуют есть как можно больше необработанных натуральных продуктов и как можно меньше — сластей из магазина. Для купирования тяги к сладкому бывает полезно съедать что-нибудь кислое. Отказаться от продуктов с гликемическим индексом выше 35. Гликемический индекс — это показатель того, с какой скоростью углеводы из пищи превращаются организмом в процессе усвоения в глюкозу. Чем он выше, тем быстрее высвобождается глюкоза и повышается уровень сахара в крови. Продукты с высоким гликемическим индексом — любые сладости, мучные десерты, сдоба, белый хлеб. Высыпаться. Качественный сон важен для профилактики диабета, так как выспавшийся организм не требует много глюкозы. Повышать свою стрессоустойчивость. Люди, которые эмоционально реагируют на каждую мелочь, в большей мере подвержены страсти к поеданию калорийных и сладких продуктов. Именно эти продукты вызывают повышенную выработку инсулина, привыкание к которому тесно связано с развитием диабета. Лучшим способом снимать стресс являются физические нагрузки, это подтверждено данными целого ряда научных исследований. Не обязательно тягать железо в спортзале (хотя это тоже помогает, доказано), можно просто гулять, заниматься посильными пробежками. Употреблять достаточно белка. По словам российского диетолога Вероники Денисиковой, в первую очередь нужно есть продукты, богатые содержанием растительных белков — различных бобов и орехов. Употреблять щелочные продукты. Их усвоение помогает надолго стабилизировать уровень сахара в крови. К ним относятся яйца, индейка, кролик, рыба, а также молоко и молочные продукты. Пить больше воды. Это защищает как от сгущения крови из-за сахара, так и от переедания, на фоне которого быстро развивается инсулинорезистентность. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными был предложен метод, позволяющий лечить диабет 2 типа без использования лекарств.