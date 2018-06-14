Самые вкусные и полезные сыры

СодержаниеВиды сыровСамые известные сорта в миреПармезанЭмментальКамамберМоцареллаКакие страны производят самые вкусные сырыФранцияШвейцарияИталияГолландияВеликобританияФакты о сыре: самые полезные сортаКак подавать сырыКак определить качество продуктаКачество сыров, продающихся в РоссииСроки храненияПриметы порчиМожно ли поправиться или похудеть при сырном рационе

Сыр можно назвать концентрированным молоком, так как белки, жиры и минералы находятся в нем почти в тех же пропорциях. Но у него есть одно преимущество: белки и полезные вещества, имеющиеся в нем, гораздо лучше усваиваются, чем молочные. Еще он полезен тем, что включает в себя много кальция и фосфора.

Виды сыров

Вот факты о сыре, которые стоит знать.

Пармезан. Самый знаменитый твердый сыр из коровьего молока, имеет пикантный вкус, созревает от 12 до 36 месяцев, сочетается с красным вином, срок хранения (здесь и далее указано хранение в холодильнике, в упаковке) 1 месяц. Швейцарский. Твердый, из коровьего молока, имеет большие круглые отверстия и сладковатый вкус с пряным оттенком, созревает до 6 месяцев, сочетается с портвейном, срок хранения 1 месяц. Голландский. Твердый, из коровьего молока, имеет средние отверстия, отличается умеренно острым вкусом, вызревание до 36 месяцев, сочетается с красным вином, срок хранения 1 месяц. Российский. Полутвердый, из коровьего молока, обладает нежной структурой, мелкими дырочками и легким копченым привкусом, вызревает 2 месяца, сочетается с холодным пивом и фруктами, срок хранения 3 недели. Чеддер. Полутвердый, из коровьего молока, дырочки отсутствуют, гладкая структура, вкус с легкой кислинкой, вызревает от 2 до 60 месяцев, сочетается с холодным пивом, срок хранения 3 недели. Латвийский, Литовский, Каунасский. Полутвердые, из коровьего молока, обладают гладкой поверхностью, не имеют дырочек, отличаются нейтральным, слегка пресным вкусом, вызревают 4-6 недель, сочетаются с холодным пивом и хрустящими хлебцами, срок хранения 1 месяц. Рассольные сыры (осетинский, сулугуни, брынза, фета и др.). Мягкие, из коровьего, козьего и овечьего молока, созревают в рассоле, имеют влажную поверхность без корки, мелкие дырочки и ломкую структуру, срок вызревания 2-3 месяца, сочетаются с красным вином и орехами, срок хранения в рассоле до 2,5 месяцев. Рокфор. Мягкий, из овечьего молока, структура пронизана плесневыми жилками голубовато-зеленого цвета, обладает острым вкусом, вызревание 3-5 месяцев, подается отдельно или с красным вином, срок хранения 1 месяц Горгонзола, данаблю, дорблю. Мягкие, из коровьего молока, имеют острый вкус, структура пронизана зеленовато-синими плесневыми жилками, срок созревания до 5 месяцев, подаются отдельно или с красным вином, хранятся 1 месяц. Камамбер, бри. Мягкие, из коровьего молока, с коркой, покрытой слоем белой плесени, с характерным сильным запахом и своеобразным вкусом, вызревание 3-4 недели, подаются с красным вином, фруктами, орехами, срок хранения 3 недели. Интересно!

По поводу сыров с плесенью есть любопытная легенда. Один пастух случайно оставил кусок сыра в пещере. По прошествии какого-то времени он снова там оказался и увидел свой сыр, который уже покрылся плесенью. Любопытство заставило пастуха съесть небольшой кусочек. Необычный вкус ему так понравился, что с тех пор стали специально производить такие сыры.

Ряд сыров после окончания процесса вызревания коптят, чтобы придать им специфический вкус и запах. Наиболее известные из них, которые продаются в России — колбасный сыр и копченый сулугуни.

Самые известные сорта в мире Интересно!

Историки считают, что сыр начали изготавливать в 8-м тысячелетии до н. э. Первыми этот секрет открыли арабы. В то время кочевники использовали желудки животных как емкости для перевозки молока, привязывая их к спинам верблюдов. В дороге молоко сквашивалось, превращаясь в творог и сыворотку. Затем в творог стали добавлять соль и помещать его под камень. Так появилось сыроделие.

Пармезан

Итальянский твердый сыр длительного вызревания. Имеет структуру с неровным срезом, легко ломается, при нарезке крошится. Вкус остро-пикантный, с тонким послевкусием.

Эмменталь

Традиционный швейцарский сыр желтого цвета. Вес одной головки составляет примерно 75 кг. Отличается пряным, чуть сладковатым вкусом. Внутри него бывают крупные полости (отверстия, возникающие в процессе изготовления). В ряде стран его называют швейцарским сыром.

Камамбер

Имеет французское происхождение. Отличается мягкой структурой и высокой степенью жирности. Обладает кремово-сливочным цветом и грибным вкусом. Снаружи имеет корочку, покрытую белой плесенью. Один французский поэт отозвался о запахе камамбера, как о «запахе ног Бога».

Моцарелла

Родом из Италии. Имеет белый цвет, обладает упругой структурой и нежным, пресным вкусом. Долго не хранится. Больше всего распространен в США, так как является одним из главных компонентов пиццы.

Какие страны производят самые вкусные сыры Франция

Многие полагают, что самые вкусные сыры производятся во Франции. Считается, что в этой стране существует более 300 сортов. Рецепты производства этого продукта являются национальным достоянием. Лучшими сортами сами французы считают рокфор и бри.

Факт!

Франция строго контролирует названия сыров, связанных с областью их происхождения. В этой стране существует «Закон о наименованиях, контролируемых по происхождению». Например, сыр камамбер вправе изготавливаться только в провинции Камамбер, рокфор — в провинции Руэрг, бри — в регионе Бри и т. д. Всего существует 36 таких названий.

Швейцария

Эта страна подарила миру эмменталь, впитавший в себя запахи альпийских горных лугов. Фермеры варили огромные сырные головки, на выработку каждой из них шел дневной надой небольшого стада.

Италия

Обед простых жителей Италии на протяжении веков состоял из хлеба, сыра и бутылки вина. Поэтому традиции сыроварения имеют там многовековую историю. Самые знаменитые итальянские сорта: пармезан, маскарпоне, моцарелла и рикотта.

Голландия

Голландские сыры также знамениты в мире. Их отличие от французских и итальянских состоит в том, что у местных сыроделов отсутствовали многовековые традиции, поэтому они изобрели собственные способы сыроварения. Это помогло им создать рецептуры таких замечательных сортов, как эдамер и гауда.

Великобритания

В Англии производится более 700 сортов этого продукта. Самым знаменитым из них является чеддер, обладающий своеобразным вкусом: умеренно-острым и слегка кисловатым.

Факты о сыре: самые полезные сорта

Сыр является одним из лучших поставщиков кальция, фосфора, полноценного молочного белка. Эти вещества, прежде всего, нужны для здоровья костей и хрящевой ткани, крепости зубов и ногтей. Вот сорта, которые считаются наиболее полезными:

пармезан — усваивается гораздо лучше, чем другие сыры, эмменталь (швейцарский сыр) — имеет относительно мало соли и жира, зато он богаче фосфором, чем другие сорта, моцарелла — включает в себя мало калорий и большое количество белка, фета — низкокалорийный, содержит мало жира, чеддер — обладает малым количеством лактозы, поэтому его могут употреблять люди с ее непереносимостью, зерненый творог — содержит много белка и относительно немного жира, имеет большое количество протеина, кальция, селена и фосфора. Как подавать сыры

В настоящее время жесткие правила отсутствуют, каждый ресторан экстра-класса предлагает свои варианты. Наиболее популярный способ их сервировки — так называемая «сырная тарелка». Тем не менее, существуют общие рекомендации.

Так, например, твердые сыры традиционно подают в конце обеда или ужина вместе с красным вином, портвейном, хересом. Также их можно дополнить ананасами, вишнями, ломтиками киви.

Мягкие сорта принято подавать с холодным пивом и хрустящими хлебцами. Также их можно сервировать белыми сухими винами и фруктами: яблоками, грушами.

Сыры с плесенью (рокфор и т. д.) едят отдельно, без дополнений. Однако во Франции их принято подавать с виноградом и крепкими винами.

К любым сортам хорошо подходят орехи (миндаль, грецкие, фисташки).

Не принято нарезать сыр чересчур тонкими ломтиками. Твердые сорта можно нарезать кубиками.

Как определить качество продукта

Есть критерии, которые помогут определить, натуральный сыр перед вами или нет. Вот они.

Стоимость — сырный продукт стоит значительно дешевле, чем натуральный сыр. Состав — подлинный сыр должен содержать только молоко, закваску, сычужные ферменты, соль (также возможен кальций хлористый). А если в составе указаны сухое молоко, пальмовое/кокосовое масло, консерванты и пр., то это так называемый «сырный продукт». Внешний вид — слишком яркий цвет говорит о наличии красителей. Если на поверхности полностью отсутствуют дырочки, а нож покрыт мажущим слоем, значит, это «сырный продукт». Структура — при нарезании сыр крошится, значит, там присутствуют сухое молоко и пальмовое масло. Качество сыров, продающихся в России

По итогам проверок, произведенных Росконтролем, ряд предприятий фальсифицируют выпускаемый товар, применяя заменители молочного жира. Вместо них они употребляют смесь жиров растительного происхождения.

По данным экспертиз, особенно велика доля подделок в ассортименте сыров эконом-класса. По результатам проверок около 60% из них обнаруживают признаки фальсификатов. Главное нарушение заключается в том, что производители не указывают на этикетках подлинный состав продукта, то есть, скрывают, что в производстве были использованы заменители и пищевые добавки. Таким образом, они выдают фальсифицированный продукт за настоящий.

Сроки хранения

Сроки хранения сыра устанавливает и указывает производитель. Важно то, как он хранится: цельная головка держится дольше всего, расфасованный сыр в герметичной упаковке хранится меньше, открытый и нарезанный — не более 3-5 дней.

Вместе с тем есть общие правила. Например, сыр нельзя держать при следующих условиях:

высокая температура — от нее он портится, низкая температура — приводит к высыханию. высокая влажность — вызывает появление плесени.

Лучше всего хранить его в холодильнике при температуре от 3 до 10 градусов.

Твердые сорта сохраняются лучше других. При этом надо регулярно проверять продукт на появление плесени.

Мягкие сорта можно класть в морозилку, их вкус и качество от этого не пострадают.

Плесневые сыры (рокфор, камамбер и т. п.) следует класть подальше от других продуктов.

Рассольные лучше всего хранятся в банке или контейнере, залитые рассолом.

Плавленые сыры хранятся дольше остальных. В неповрежденной фабричной упаковке (фольге) они могут содержаться в морозилке до полугода.

Факт!

В 2007 году алтайские сыровары изготовили гигантскую голову сыра, которая весила 721 кг! Сырный шедевр украсил праздник, посвященный этому продукту и проводившийся в столице края Барнауле.

Приметы порчи

Если на продукте появились нижеперечисленные изменения, он непригоден в пищу:

горький вкус, чрезмерно острый вкус с оттенком прокисания, белые точки — признак выпавших в осадок кальциевых солей, пятна розового цвета — показатель наличия дрожжевых бактерий, темные пятна — говорят о наличии плесени, пятна белого цвета, неприятный запах — показатели наличия гнилостных бактерий. Опасно!

Американские исследователи предупреждают, что беременным женщинам не стоит увлекаться мягкими сырами, а также теми, которые имеют синие прожилки, так как они могут вызвать листериоз (бактериальная инфекция от животных). Он может привести к выкидышу или вызвать патологию развития плода.

Можно ли поправиться или похудеть при сырном рационе

Для тех, кто хочет похудеть, диетологи рекомендуют использовать сыры нежирных сортов. Лучше всего, брать брынзу и те, которые сделаны из козьего молока. Также важно следить за содержанием в них соли, потому что она удерживает жидкость в организме, а это лишний вес.

Сыр включает в себя полноценный белок и дает чувство сытости. Если есть его в умеренных количествах, опасаться лишних килограммов не стоит. Поправиться от него можно лишь в том случае, если употреблять сорта с высоким процентом жирности и сочетать его с высококалорийной пищей. Диетологи рекомендуют съедать в день кусочек сыра, размер которого не превышает габаритов половины спичечного коробка.

Комментарий экспертаИнна Криксунова, автор более трех десятков книг о красоте и здоровом образе жизни

Большинство из нас любят сыр. Ну как же, ведь он очень вкусный! Однако если говорить о его пользе, все не так однозначно.

Он сделан из молока, поэтому содержит животные жиры. Они могут вызывать появление холестериновых бляшек на стенках сосудов. В результате просветы сосудов сужаются, это плохо действует на сердце. Сказанное, в первую очередь, относится к сырам с высоким процентом жирности. Употреблять их в большом количестве не стоит, все хорошо в меру.

Далее, они содержат соль, которая вызывает жажду. Большое количество жидкости не выводится из организма, что может привести к отекам. Пикантный вкус сыра возбуждает аппетит, тут недалеко и до переедания.

Потому лучше всего употреблять легкие сорта, то есть, белые бессолевые сыры с пресным вкусом и низким процентом жирности. Кстати, примерно такие едят долгожители.

Еще один вариант: можно заменять сыр качественным творогом. Белок, кальций и фосфор те же, а вот жира намного меньше.

К сожалению, сыры, которые в последние годы продаются в российских магазинах, по вкусу больше похожи на мыло. Самое пагубное то, что многие из них содержат пальмовое масло, вредное для здоровья и сосудов.

Есть и натуральные, но они очень дороги.

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