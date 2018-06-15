5 оригинальных рецептов низкокалорийных котлет

Обожаете котлеты, но переживаете за фигуру? Эксперты бренда KALURI, а также шеф-повар клуба любителей морепродуктов, представляющего целую линейку морской продукции, расскажут о секретах приготовления невозможно вкусных диетических котлеток из совершенно неожиданных ингредиентов. Ешьте сколько хотите и не поправляйтесь!

Кабачковые котлеты с креветками с эстрагоном и салатом из зеленого горошка

Вам понадобится:

170 г королевских креветок (аккуратно разморозить, очистить, нарезать);

100 г молодого зеленого горошка в стручках (крупно нарезать);

1/4 нарезанного кубиками сладкого лука;

3 ст.л. оливкового масла;

1 1/2 ч.л. красного винного уксуса;

3/4 ч.л. соли;

1/2 ч.л. черного свежемолотого перца;

2 кабачка среднего размера;

450 г цельнозерновых панировочных сухарей;

1 1/2 ч.л. нарезанного свежего эстрагона;

1 большое яйцо (слегка взбить).

Приготовление:

Сделайте салат. Смешайте горох, нарезанный лук, 1 ст.л. масла, уксус, соль, 1/2 ч.л. и 1/4 ч.л. перца в миске. Дайте настояться 10 минут. Натрите кабачки на средней терке, получившуюся массу отожмите, чтобы удалить лишнюю жидкость. Смешайте кабачки, 1/4 ч.л. соли, 1/4 ч.л. перца, сухари, эстрагон, креветки и взбитое яйцо. Нагрейте оставшиеся 2 ст.л. масла на большой антипригарной сковороде на среднем огне. Слепите из получившегося теста 8 котлеток и обжарьте до золотистого цвета. Подавайте блюдо горячим с салатом из стручков горошка.

Котлеты из кальмаров и креветок с зеленью и зеленым карри

Вам понадобится:

150 г креветок

400 г кальмаров

½ луковицы (крупно нарезать);

1 ст.л. пасты зеленого карри;

2 ч.л. кунжутного масла;

3 ст.л. соевого соуса;

большой пучок свежей кинзы;

подсолнечное масло для обжаривания;

несколько капель рыбного соуса;

1 ч.л. коричневого сахара;

½ красных чили перцев (очистить и мелко нарезать).

Приготовление:

Нарезанный лук, карри-пасту, кунжутное масло, 1 ст.л. соевого соуса и большую часть кинзы положите в чашу кухонного комбайна, измельчите. Оставьте треть креветок и кальмаров, остальное выложите в комбайн и еще раз измельчите до однородной массы. Затем выложите в комбайн оставшиеся кальмары и креветки и немного измельчите, чтобы часть морепродуктов была в общей массе кусочками. Разогрейте гриль. Слепите из получившегося фарша котлеты. Смажьте небольшим количеством масла и выложите на гриль. Обжарьте до золотистой корочки. В небольшой пиале смешайте оставшиеся соевый соус, кинзу, рыбный соус, сахар, чили и 2 ч.л. воды. Подавайте котлеты с этим соусом и свежими овощами.

Вам понадобится:

150 г коктейльных креветок;

100 г свежего или консервированного крабового мяса;

1/3 чашки отваренного нута (измельченного в пюре);

4 ст.л. сельдерея (мелко нарезать кубиками);

2 ст.л. нарезанной свежей кинзы;

1 ст.л. измельченного халапеньо;

3 ст.л. майонеза;

1 чашка панировочных сухарей;

2 ст.л. оливкового масла.

Приготовление:

Смешайте мясо краба, креветки, нут, сельдерей, кинзу, халапеньо и майонез в миске. Сделайте 8 небольших котлеток из получившейся смеси, охладите около 30 минут. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях и обжарьте на хорошо разогретой сковороде 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими!

Котлеты из морских гребешков

Вам понадобится:

Для котлет:

450 г морских гребешков KALURI;

60 г сливочного масла;

1 чашка мелко нарезанной моркови;

1 чашка мелко нарезанного лука;

2 зубчика чеснока;

100 г цельнозерновой муки;

1 1/2 стакана молока;

2 ст.л. нарезанной свежей петрушки;

соль и перец по вкусу;

4 яйца (слегка взбить);

1 чашка сухих хлебных крошек;

растительное масло для жарки.

Для соуса:

1 ч.л. сливочного масла;

2 ст.л. нарезанного или сушеного эстрагона;

1 чашка сметаны;

1 ч.л. лимонного сока;

соль и свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Измельчите гребешки в чаше блендера. На сковороду выложите масло, чеснок, нарезанный лук, морковь, соль и свежемолотый перец. Пассеруйте 6 минут на среднем огне, добавьте 2/3 стакана муки, как следует перемешайте и понемногу добавьте молоко. После добавления всего молока готовьте 1 минуту. Добавьте в смесь гребешки, нарезанную петрушку, посолите и поперчите. Отложите на время, чтобы охладить. Приготовьте соус: нагрейте среднюю сковороду, растопите в ней 1 ст.л. сливочного масла, выложите эстрагон, добавьте сметану, соль и перец, потушите, помешивая 3-4 минуты. Затем добавьте лимонный сок. Из смеси с гребешками сделайте котлетки и приготовьте панировку: взбитые яйца и хлебные крошки. Сначала обмакните котлеты в яйца, а потом обваляйте в сухарях. После панировки обжарьте котлеты в сковороде в течение 3-5 минут. Подавайте с дольками лимона и соусом с эстрагоном.

Вам понадобится:

Для котлет:

1/2 чашки тонко нарезанного соломкой картофеля (можно использовать сладкий картофель);

1/2 чашки нарезанной соломкой моркови;

1/2 чашки консервированной кукурузы;

1 чашка стручковой фасоли;

1/4 чашки нарезанной кинзы;

1/2 чашки нарезанного зеленого лука;

1 1/2 чашки растительного масла;

1 чашка муки;

1 чашка крахмала;

1 1/2 чашки куриного бульона;

2 ч.л. соли;

1/2 ч.л. молотого черного перца;

1 ч.л. кунжутного масла;

1 ч.л. рисового вина;

1 яйцо

Для соуса:

1/2 чашки рисового уксуса;

1/2 ч.л. соли;

1 ст.л. измельченного чеснока;

1/4 ч.л. молотого черного перца.

Для подачи:

8-10 королевских креветок (очистить);

1/2 чашки тофу (нарезать небольшими кубиками).

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для котлет (сначала бульон, муку, крахмал, куриный бульон, соль, перец, кунжутное масло, вино, яйцо, затем добавьте овощи). В воке или глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Сформируйте котлетки и обжарьте их до золотистого цвета. Выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков жира. Креветки также обжарьте после котлеток пару минут. Выложите на бумажные полотенца. Для подачи котлеты выложите на блюдо, украсьте креветками и тофу. Подавайте с соусом в пиале (чтобы можно было макать туда котлетки).

Приятного аппетита!

Текст: Елена Поверенная

Фото: Shutterstock, архив пресс-службы