«Открыли Америку»: систему питания Ларисы Вербицкой назвали банальной

Известная телеведущая Лариса Вербицкая раскрыла секрет, как ей удается удерживать идеальную фигуру. Оказывается, уже почти год любимица зрителей придерживается определенной системы питания, благодаря которой она смогла похудеть на 10 килограммов.

58-летняя Лариса Вербицкая, которая несколько десятков лет радовала телезрителей своей элегантностью и красотой на Первом канале в эфире передачи «Доброе утро», решила поделиться с поклонниками системой питания, которая помогла ей скинуть лишние килограммы и держать себя в форме. Лариса Викторовна изложила простые и в общем-то известные принципы. Итак, самое главное — питаться нужно небольшими порциями по 120-150 граммов 5-6 раз в день. Категорически нельзя есть сладкое, мучное и жирное, специи, копчености, алкоголь.

«Из круп — только гречка и овсянка утром. Один небольшой фрукт — раз в день или горсть ягод в первой половине дня. Нельзя макароны, остальные крупы, горох, бобовые, кукурузу, морковь, свеклу. Можно иногда коричневый рис. Овощи можно, включая зелёный горошек, стручковую фасоль. Молочное можно, но не жирное. Можно рыбу, морепродукты и нежирное мясо», — пояснила Лариса Вербицкая. Телеведущая добавила, что нужно пить воду, травяные настои и даже допустимо позволить себе одну чашку кофе утром. Супы тоже можно включать в меню, однако они должны быть нежирные без круп, картошки и зажарки. Также в меню этой системы питания есть яйца и орехи в небольшом количестве. На ужин Вербицкая советует есть творог или рыбу, и этот прием пищи должен быть за три часа до сна. По словам Ларисы Викторовны, чтобы привыкнуть к такой системе питания, ей понадобилась неделя, примерно за это же время она ощутила и первые результаты.

Поклонники стройной телеведущей поблагодарили ее за подробное объяснение своих секретов стройности, однако нашлись и те, кому эти постулаты не показались чем-то новым. «Все правильно. Главное, чтобы это стало образом жизни!» «Тоже мне открыли Америку. Банально» «Спасибо, Лариса! Будем худеть! Ваш пример вдохновляет!» «Как можно так себя ограничивать? Фрукты, морковь и свекла содержат полезные для нас витамины и минералы, и антиоксиданты! Все банально» «Вроде все написанное — всем давно известно!» Лариса Вербицкая с радостью рассказывает поклонникам, как ей удается сохранять в свои годы прекрасный внешний вид. Так, недавно она делилась секретами фейсбилдинга, который помогает ей держать в тонусе мышцы лица, сохраняя его красоту.