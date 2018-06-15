Причины, по которым рекомендуется употреблять имбирь ежедневно

Правильно приготовленный напиток из имбиря может быть не только невероятно полезным, но и вкусным дополнением к рациону. Вероятно, вам уже известно, что имбирь славится своими полезными свойствами. Но давайте поговорим о них подробнее.

Усилитель иммунитета Еще нашими предками имбирь использовался в качестве источника антиоксидантов, которые помогают сохранить здоровье и защищают нас от простуды и гриппа. Регулярное употребление этого корня способно добавить сил иммунной системе и помочь в борьбе с микробами и бактериями. Однако, если у вас уже развилась простуда, имбирь можно использовать в качестве противомикробного средства, но лекарство он не заменит. Помощь пищеварению Если после сытного обеда вы ощущаете себя надувшимся шариком, прибегните к помощи имбиря. Корень успокаивает желудок и способствует нормализации пищеварения, стимулируя кишечник и увеличивая количество пищеварительных ферментов.

Природное обезболивающие Согласно последним результатам исследования ученых из Джорджии, употребление имбиря с утра способно уменьшить боль в мышцах и суставах на 25%. Таким образом можно избавиться от слабой или умеренной боли, не прибегая к использованию обезболивающих таблеток. Снижение периодических болей Имбирь помогает избавиться и от менструальных болей, действуя по принципу ибупрофена. В числе подобных недомоганий — боли в спине, спазмы в животе и головные боли. Употребление имбиря действительно поможет забыть об этих симптомах.

Жиросжигатель Удивительно, но при регулярном употреблении имбирь действует на организм как жиросжигатель. По последним исследованиям, корень способен избавить вас от лишних килограммов, но только в сочетании с правильным рационом и хоть небольшой, но физической нагрузкой. Так или иначе, вместе с имбирем сантиметры со спины, бедер и талии будут уходить гораздо быстрее. Имбирный чай Один из вариантов дополнить утренний рацион имбирем — приготовить имбирный чай. Достаточно для этого нагреть воду как для обычного чая, добавить небольшой кусочек имбиря в чашку и подождать минут 5, пока он настоится. Чтобы придать чаю дополнительный аромат и скрыть остроту имбиря, можно добавить лимонный сок. ​Имбирная вода Летний вариант употребления напитка с этим корнем — имбирная вода. Для приготовления вам понадобится мелко нарезанный имбирь, 1,5 литра воды и лимонный сок. В течение 15 минут кипятите напиток на медленном огне, затем снимите с плиты и добавьте сок лимона. Оставьте охладиться, перелейте в удобную тару и поставьте в холодильник.