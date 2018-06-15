Как приготовить безалкогольный мохито в домашних условиях

Мохито — это вкусный и освежающий коктейль, который пользуется большой популярностью летом. В оригинале его рецепт содержит алкогольную основу, обычно берется тоник или ром, но в нашем случае придется отказаться от алкогольного напитка, и приготовить безалкогольный коктейль. Безалкогольные рецепты мохито помогут приготовить вкусный напиток в домашних условиях, который понравится и взрослым и детям.

Классический мохито на основе «Спрайта»

Такой напиток готовится очень быстро и просто, так как в состав будет входить напиток «Спрайт», Мохито получается достаточно сладким. Если вы захотите приготовить коктейль менее сладким, тогда лучше использовать «Швепс».

Ингредиенты:

"Спрайт" или «Швепс» — 150 мл;

лед кубиками — 8 штук;

вода обычная — 15 мл;

мята свежая — 6 веточек;

лайм среднего размера — 1 штука;

сахарный песок (по желанию) — 15 грамм.

Процесс приготовления:

Лайм тщательно промывают и обсушивают бумажным полотенцем. После этого цитрусовый разделяют на две части, одна половина измельчается для коктейля, а вторую нужно оставить для украшения.

yandex_ad_1 Веточки мяты промывают и просушивают, после чего отрывают листочки и отправляют к лайму, все составляющие кладут в высокий бокал для коктейля. Листья можно слегка помять в руках, но лучше использовать пестик и помять их прямо в бокале, так они отдадут больше вкуса и аромата.

После этого начинают процесс приготовления сиропа. Для этого соединяют сахарный песок с водой и нагревают на очень медленном огне.

Для заполнения стакана можно использовать лед в кубиках, но профессионалы рекомендуют измельчить его до состояния крошки, а уже затем заполнить им бокал. Ледяная крошка будет выглядеть более привлекательно.

Последним этапом добавляется в коктейль «Спрайт» или «Швепс», все перемешивают и украшают бокал половинками лайма и листьями мяты.

Вишневый коктейль

Еще один рецепт безалкогольного Мохито, который можно легко приготовить в домашних условиях. В основе будет минеральная вода и вишневый сок, благодаря которому напиток будет иметь необычный вкус и вишневый аромат.

Ингредиенты:

сок вишневый — 210 мл;

листья мяты — 16 штук;

минеральная вода — по необходимости;

лимон свежий — 1 штука;

сахар тростниковый — 15 грамм.

Процесс приготовления:

Мяту промывают и просушивают, после чего рубят мелко ножом.

Лимон нарезают кубиками, а затем смешивают с мятой и добавляют туда же сахарный песок.

yandex_ad_2 Составляющие хорошо растирают в ступке, чтобы ингредиенты отдали свой вкус и аромат.

Минеральная вода соединяется с вишневым соком, соотношение ингредиентов подбирается индивидуально. Все же вишневого сока должно быть больше, чем минеральной воды.

Таким коктейлем заливают половину бокала, после чего добавляют туда кубики льда и украшают все листочками мяты.

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Коктейль с содовой

Свмый простой вариант приготовления напитка, в его составе будет содержаться содовая, поэтому сахарный песок в коктейль можно не добавлять, но это уже по желанию.

Ингредиенты:

лед колотый — 1/2 стакана;

веточки мяты — 11 штук;

лайм среднего размера — 1 штука;

содовая газировка — по необходимости;

сахарный песок — по вкусу.

Процесс приготовления:

Лайм промывают в воде и нарезают на дольки.

В стакан укладывают сахарный песок, если это необходимо, но можно приготовить напиток и без него. После этого наливают в стакан сок лайма.

Мяту рвут на кусочки или измельчают зелень ножом, после чего хорошо разминают и отправляют в бокал.

На последнем этапе добавляется газированный напиток.

Клубничный коктейль

Напиток с клубникой не только обладает прекрасным вкусом, но и выглядит очень привлекательно. Стоит приготовить безалкогольное Мохито по такому рецепту, чтобы насладиться охлаждающим напитком в домашних условиях.

Ингредиенты:

свежая клубника — 8 штук;

спрайт — 120 мл;

лайм среднего размера — 12 штуки;

листья мяты — 15 штук;

сироп клубничный — 1 ложка;

лед кубиками — по необходимости.

Процесс приготовления:

Мяту промывают, а затем просушивают и нарезают, чтобы она отдала свой аромат и вкус. Подготовленные листья укладывают на дно бокала. Половину цитруса следует разрезать на дольки, а затем выжать из них сок. Готовый сок переливают в бокал с мятой.

Остатки лайма следует тоже отправить в бокал с будущим коктейлем. Клубнику промывают и удаляют плодоножки, после чего измельчают до состоянию пюре с помощью блендера.

Готовое пюре перетереть через сито, чтобы удалить мелкие семена, а затем пюре отправляют в бокал с лаймом и мятой. По желанию можно слегка перетереть составляющие пестиком.

Готовить такой коктейль можно с целыми ягодами, или перетереть только часть клубники, а остальную половину оставить в целом виде.

Бокал наполняют кубиками льда, или измельчают лед в крошку. Чтобы усилить вкусовые качества клубники, можно добавить в коктейль одну ложку клубничного сиропа. Если же такого дома нет, то этот шаг можно пропустить.

Последним этапом в бокал добавляют газированный напиток, в нашем случае используется Спрайт.

Содержимое стакана перемешивают коктейльной трубочкой, сверху украшают напиток дольками клубники и веточками мяты.

Напиток с персиками

Ингредиенты:

сахарный песок — 20 грамм;

персик спелый — 2 штуки;

свежая мята — 20 грамм;

сок из лайма — 55 мл;

вода газированная — 120 мл;

лед кубиками — по необходимости.

Процесс приготовления:

Персики промывают и удаляют из них косточки. Половинку одного фрукта следует оставить, чтобы использовать ее в качестве украшения, а остальные фрукты измельчают блендером или перетирают через ситечко.

В бокал наливают сок из лайма, туда же отправляют мяту и сахарный песок. Немного подавить все содержимое толкушкой, чтобы мята отдала аромат и сок, после этого все перемешивают, чтобы сахар растворился.

В стакан укладывают лед так, чтобы он заполнил его на половину, туда же кладут половинки персика. Заливают все газировкой, добавляют пюре из персика и перемешивают.

Этот безалкогольный рецепт Мохито не сможет оставить равнодушным никого. В домашних условиях напиток готовится быстро и просто, при этом коктейль имеет насыщенный вкус и аромат, который улучшит настроение даже в пасмурные дни.