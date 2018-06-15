Как приготовить безалкогольный мохито в домашних условиях 

Мохито — это вкусный и освежающий коктейль, который пользуется большой популярностью летом. В оригинале его рецепт содержит алкогольную основу, обычно берется тоник или ром, но в нашем случае придется отказаться от алкогольного напитка, и приготовить безалкогольный коктейль. Безалкогольные рецепты мохито помогут приготовить вкусный напиток в домашних условиях, который понравится и взрослым и детям.
Классический мохито на основе «Спрайта»
Такой напиток готовится очень быстро и просто, так как в состав будет входить напиток «Спрайт», Мохито получается достаточно сладким. Если вы захотите приготовить коктейль менее сладким, тогда лучше использовать «Швепс».
Ингредиенты:
"Спрайт" или «Швепс» — 150 мл;
лед кубиками — 8 штук;
вода обычная — 15 мл;
мята свежая — 6 веточек;
лайм среднего размера — 1 штука;
сахарный песок (по желанию) — 15 грамм.
Процесс приготовления:
Лайм тщательно промывают и обсушивают бумажным полотенцем. После этого цитрусовый разделяют на две части, одна половина измельчается для коктейля, а вторую нужно оставить для украшения.
yandex_ad_1 Веточки мяты промывают и просушивают, после чего отрывают листочки и отправляют к лайму, все составляющие кладут в высокий бокал для коктейля. Листья можно слегка помять в руках, но лучше использовать пестик и помять их прямо в бокале, так они отдадут больше вкуса и аромата.
После этого начинают процесс приготовления сиропа. Для этого соединяют сахарный песок с водой и нагревают на очень медленном огне.
Для заполнения стакана можно использовать лед в кубиках, но профессионалы рекомендуют измельчить его до состояния крошки, а уже затем заполнить им бокал. Ледяная крошка будет выглядеть более привлекательно.
Последним этапом добавляется в коктейль «Спрайт» или «Швепс», все перемешивают и украшают бокал половинками лайма и листьями мяты.
Вишневый коктейль
Еще один рецепт безалкогольного Мохито, который можно легко приготовить в домашних условиях. В основе будет минеральная вода и вишневый сок, благодаря которому напиток будет иметь необычный вкус и вишневый аромат.
Ингредиенты:
сок вишневый — 210 мл;
листья мяты — 16 штук;
минеральная вода — по необходимости;
лимон свежий — 1 штука;
сахар тростниковый — 15 грамм.
Процесс приготовления:
Мяту промывают и просушивают, после чего рубят мелко ножом.
Лимон нарезают кубиками, а затем смешивают с мятой и добавляют туда же сахарный песок.
yandex_ad_2 Составляющие хорошо растирают в ступке, чтобы ингредиенты отдали свой вкус и аромат.
Минеральная вода соединяется с вишневым соком, соотношение ингредиентов подбирается индивидуально. Все же вишневого сока должно быть больше, чем минеральной воды.
Таким коктейлем заливают половину бокала, после чего добавляют туда кубики льда и украшают все листочками мяты.
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Коктейль с содовой
Свмый простой вариант приготовления напитка, в его составе будет содержаться содовая, поэтому сахарный песок в коктейль можно не добавлять, но это уже по желанию.
Ингредиенты:
лед колотый — 1/2 стакана;
веточки мяты — 11 штук;
лайм среднего размера — 1 штука;
содовая газировка — по необходимости;
сахарный песок — по вкусу.
Процесс приготовления:
Лайм промывают в воде и нарезают на дольки.
В стакан укладывают сахарный песок, если это необходимо, но можно приготовить напиток и без него. После этого наливают в стакан сок лайма.
Мяту рвут на кусочки или измельчают зелень ножом, после чего хорошо разминают и отправляют в бокал.
На последнем этапе добавляется газированный напиток.
Клубничный коктейль
Напиток с клубникой не только обладает прекрасным вкусом, но и выглядит очень привлекательно. Стоит приготовить безалкогольное Мохито по такому рецепту, чтобы насладиться охлаждающим напитком в домашних условиях.
Ингредиенты:
свежая клубника — 8 штук;
спрайт — 120 мл;
лайм среднего размера — 12 штуки;
листья мяты — 15 штук;
сироп клубничный — 1 ложка;
лед кубиками — по необходимости.
Процесс приготовления:
Мяту промывают, а затем просушивают и нарезают, чтобы она отдала свой аромат и вкус. Подготовленные листья укладывают на дно бокала. Половину цитруса следует разрезать на дольки, а затем выжать из них сок. Готовый сок переливают в бокал с мятой.
Остатки лайма следует тоже отправить в бокал с будущим коктейлем. Клубнику промывают и удаляют плодоножки, после чего измельчают до состоянию пюре с помощью блендера.
Готовое пюре перетереть через сито, чтобы удалить мелкие семена, а затем пюре отправляют в бокал с лаймом и мятой. По желанию можно слегка перетереть составляющие пестиком.
Готовить такой коктейль можно с целыми ягодами, или перетереть только часть клубники, а остальную половину оставить в целом виде.
Бокал наполняют кубиками льда, или измельчают лед в крошку. Чтобы усилить вкусовые качества клубники, можно добавить в коктейль одну ложку клубничного сиропа. Если же такого дома нет, то этот шаг можно пропустить.
Последним этапом в бокал добавляют газированный напиток, в нашем случае используется Спрайт.
Содержимое стакана перемешивают коктейльной трубочкой, сверху украшают напиток дольками клубники и веточками мяты.
Напиток с персиками
Ингредиенты:
сахарный песок — 20 грамм;
персик спелый — 2 штуки;
свежая мята — 20 грамм;
сок из лайма — 55 мл;
вода газированная — 120 мл;
лед кубиками — по необходимости.
Процесс приготовления:
Персики промывают и удаляют из них косточки. Половинку одного фрукта следует оставить, чтобы использовать ее в качестве украшения, а остальные фрукты измельчают блендером или перетирают через ситечко.
В бокал наливают сок из лайма, туда же отправляют мяту и сахарный песок. Немного подавить все содержимое толкушкой, чтобы мята отдала аромат и сок, после этого все перемешивают, чтобы сахар растворился.
В стакан укладывают лед так, чтобы он заполнил его на половину, туда же кладут половинки персика. Заливают все газировкой, добавляют пюре из персика и перемешивают.
Этот безалкогольный рецепт Мохито не сможет оставить равнодушным никого. В домашних условиях напиток готовится быстро и просто, при этом коктейль имеет насыщенный вкус и аромат, который улучшит настроение даже в пасмурные дни.