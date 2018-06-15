Молочный коктейль с мороженым: рецепт с фото

Любимый вкусный напиток взрослых и детей, продающийся летом на каждом углу в городе. Существует много рецептов приготовления молочного коктейля в домашних условиях с помощью блендера. Основными ингредиентами напитка являются молоко и мороженое, а все остальное — по желанию.

Классический молочный коктейль

Самый простой вариант изготовления коктейля по советскому рецепту. Вкус напитка напомнит о счастливом и беззаботном детстве.

Ингредиенты:

150 мл молока;

50 г пломбира;

1 ст. л. сиропа (любого).

Приготовление:

Для коктейля нужно немного заморозить оба молочных продукта. Поэтому заранее отправляем их в холодильник на 30 минут.

Подготавливаем большой стакан и блендер. Добавляем холодные ингредиенты и ложку сиропа.

Взбиваем до образования высокой густой пены. Разливаем готовый напиток по высоким бокалам.

yandex_ad_1 Коктейль с арахисовым маслом

Этот ароматный, нежный на вкус напиток можно приготовить на детский день рождения. Именинник и его гости будут в восторге.

Ингредиенты:

1 ст. молока;

100 г мороженого;

170 г йогурта;

30 г арахисового масла;

1 банан;

15 г какао-порошка;

сахар по вкусу.

Приготовление:

Хорошо охлаждённый йогурт соединяем с мороженым в глубокой чаше. Начинаем интенсивно взбивать.

В процессе приготовления добавляем указанное количество арахисового масла.

Банан чистим, режем на крупные кусочки и отправляем к остальным продуктам.

Добиваемся однородной консистенции напитка. Понемногу вливаем молоко.

Последним высыпаем какао, взбиваем еще минуту-две. Готовый напиток разлить по бокалам.

Ананасовый молочный коктейль

Сочности молочному коктейлю с мороженым добавят кусочки ананаса. Его можно пить сколько угодно, на фигуре это никак не отразится.

Ингредиенты:

250 мл молока;

400 г ванильного пломбира;

550 г ананасов (консервированных);

щепотка молотой корицы.

Приготовление:

В стакане соединяем кусочки консервированного ананаса и молочные продукты. Последние должны иметь низкий процент жирности.

Далее, добавляем корицу и начинаем взбивать. Готовый напиток должен иметь однородную консистенцию.

Разливаем по стаканам и украшаем ломтиками ананасов или посыпаем измельченной цедрой лимона.

yandex_ad_2 Клубничный коктейль

Этот коктейль идеально подходит для романтичного вечера. Готовится он настолько просто, что справится даже любой мужчина, который совершенно не умеет готовить.

Ингредиенты:

120 мл молока;

200 сливочного мороженого;

3-4 шт. клубники;

100 г мандаринов;

натуральный мед по вкусу.

Приготовление:

Чистим цитрусовые, снимаем шкурку и тонкую кожицу с каждой дольки.

Выкладываем их в глубокую чашу. Туда же отправляем мороженое, холодное молоко и мед.

Клубнику очищаем от хвостиков, моем в проточной воде, разрезаем каждую ягоду пополам. Кидаем к остальным продуктам.

Включаем кухонный агрегат, взбиваем все до однородного состояния. У готового коктейля должна быть густая пена.

Распределяем по небольшим стаканам и украсить листьями мяты.

По желанию мандарины можно заменить апельсинами.

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Молочный коктейль с вишней

Готовый летний напиток с добавлением сочной ягоды станет настоящим спасением в жаркие летние дни. Глазированный сырок придает нежности вкусу, но его можно и не добавлять.

Ингредиенты:

300 мл молока;

200 г пломбира;

1 шт. глазированный сырок с ванилью;

1 горсть вишен без косточек;

щепотка корицы.

Приготовление:

Ягоды предварительно размораживаем и обязательно промываем. Сладкий сырок мелко порезать.

Соединяем ингредиенты с молоком, пломбиром и корицей.

Взбиваем до появления густой пены. Готовый напиток охладить в холодильнике в течение 20 минут.

Коктейль с кока-колой

Лучший безалкогольный напиток для молодежи. Газировка идеально вписывается в ниже указанный перечень продуктов.

Ингредиенты:

100 мл молока;

300 г пломбира;

80 мл кока-колы;

100 сливок (жирных).

Приготовление:

В одном большом стакане соединяем мороженое, охлажденное молоко и сливки.

Колу перед добавлением открываем и даем выйти газу. Примерно 20 мл оставляем, все остальное выливаем в посуду с ингредиентами.

Взбиваем до кремообразной консистенции. При подаче сверху тонкой струйкой красиво поливаем газировкой.

Шоколадный коктейль

Бодрящий молочный коктейль с мороженым, со вкусом шоколада легко готовиться в блендере по этому рецепту в домашних условиях. Крайне важно здесь не переборщить с добавлением сахарной пудры.

Ингредиенты:

200 мл молока;

150 г сливочного мороженого;

4 ст. л. какао-порошка;

0,5 ст. л. сахарной пудры;

мята для украшения.

Приготовление:

Молоко перед использованием охладить в морозильной камере в течение 30 минут. Мороженое нужно наоборот достать из холодильника и оставить возле плиты примерно на 20 минут.

Вливаем молоко вместе с мороженым в чашу с высокими бортиками. Всыпаем какао с пудрой.

Взбиваем, пока не образуется пышная пена.

Разливаем по стаканам, ставим в холодильник минут на 10. При подаче украшаем листьями мяты.