Молочный коктейль с мороженым: рецепт с фото 

Любимый вкусный напиток взрослых и детей, продающийся летом на каждом углу в городе. Существует много рецептов приготовления молочного коктейля в домашних условиях с помощью блендера. Основными ингредиентами напитка являются молоко и мороженое, а все остальное — по желанию.
Классический молочный коктейль
Самый простой вариант изготовления коктейля по советскому рецепту. Вкус напитка напомнит о счастливом и беззаботном детстве.
Ингредиенты:
150 мл молока;
50 г пломбира;
1 ст. л. сиропа (любого).
Приготовление:
Для коктейля нужно немного заморозить оба молочных продукта. Поэтому заранее отправляем их в холодильник на 30 минут.
Подготавливаем большой стакан и блендер. Добавляем холодные ингредиенты и ложку сиропа.
Взбиваем до образования высокой густой пены. Разливаем готовый напиток по высоким бокалам.
yandex_ad_1 Коктейль с арахисовым маслом
Этот ароматный, нежный на вкус напиток можно приготовить на детский день рождения. Именинник и его гости будут в восторге.
Ингредиенты:
1 ст. молока;
100 г мороженого;
170 г йогурта;
30 г арахисового масла;
1 банан;
15 г какао-порошка;
сахар по вкусу.
Приготовление:
Хорошо охлаждённый йогурт соединяем с мороженым в глубокой чаше. Начинаем интенсивно взбивать.
В процессе приготовления добавляем указанное количество арахисового масла.
Банан чистим, режем на крупные кусочки и отправляем к остальным продуктам.
Добиваемся однородной консистенции напитка. Понемногу вливаем молоко.
Последним высыпаем какао, взбиваем еще минуту-две. Готовый напиток разлить по бокалам.
Ананасовый молочный коктейль
Сочности молочному коктейлю с мороженым добавят кусочки ананаса. Его можно пить сколько угодно, на фигуре это никак не отразится.
Ингредиенты:
250 мл молока;
400 г ванильного пломбира;
550 г ананасов (консервированных);
щепотка молотой корицы.
Приготовление:
В стакане соединяем кусочки консервированного ананаса и молочные продукты. Последние должны иметь низкий процент жирности.
Далее, добавляем корицу и начинаем взбивать. Готовый напиток должен иметь однородную консистенцию.
Разливаем по стаканам и украшаем ломтиками ананасов или посыпаем измельченной цедрой лимона.
yandex_ad_2 Клубничный коктейль
Этот коктейль идеально подходит для романтичного вечера. Готовится он настолько просто, что справится даже любой мужчина, который совершенно не умеет готовить.
Ингредиенты:
120 мл молока;
200 сливочного мороженого;
3-4 шт. клубники;
100 г мандаринов;
натуральный мед по вкусу.
Приготовление:
Чистим цитрусовые, снимаем шкурку и тонкую кожицу с каждой дольки.
Выкладываем их в глубокую чашу. Туда же отправляем мороженое, холодное молоко и мед.
Клубнику очищаем от хвостиков, моем в проточной воде, разрезаем каждую ягоду пополам. Кидаем к остальным продуктам.
Включаем кухонный агрегат, взбиваем все до однородного состояния. У готового коктейля должна быть густая пена.
Распределяем по небольшим стаканам и украсить листьями мяты.
По желанию мандарины можно заменить апельсинами.
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Молочный коктейль с вишней
Готовый летний напиток с добавлением сочной ягоды станет настоящим спасением в жаркие летние дни. Глазированный сырок придает нежности вкусу, но его можно и не добавлять.
Ингредиенты:
300 мл молока;
200 г пломбира;
1 шт. глазированный сырок с ванилью;
1 горсть вишен без косточек;
щепотка корицы.
Приготовление:
Ягоды предварительно размораживаем и обязательно промываем. Сладкий сырок мелко порезать.
Соединяем ингредиенты с молоком, пломбиром и корицей.
Взбиваем до появления густой пены. Готовый напиток охладить в холодильнике в течение 20 минут.
Коктейль с кока-колой
Лучший безалкогольный напиток для молодежи. Газировка идеально вписывается в ниже указанный перечень продуктов.
Ингредиенты:
100 мл молока;
300 г пломбира;
80 мл кока-колы;
100 сливок (жирных).
Приготовление:
В одном большом стакане соединяем мороженое, охлажденное молоко и сливки.
Колу перед добавлением открываем и даем выйти газу. Примерно 20 мл оставляем, все остальное выливаем в посуду с ингредиентами.
Взбиваем до кремообразной консистенции. При подаче сверху тонкой струйкой красиво поливаем газировкой.
Шоколадный коктейль
Бодрящий молочный коктейль с мороженым, со вкусом шоколада легко готовиться в блендере по этому рецепту в домашних условиях. Крайне важно здесь не переборщить с добавлением сахарной пудры.
Ингредиенты:
200 мл молока;
150 г сливочного мороженого;
4 ст. л. какао-порошка;
0,5 ст. л. сахарной пудры;
мята для украшения.
Приготовление:
Молоко перед использованием охладить в морозильной камере в течение 30 минут. Мороженое нужно наоборот достать из холодильника и оставить возле плиты примерно на 20 минут.
Вливаем молоко вместе с мороженым в чашу с высокими бортиками. Всыпаем какао с пудрой.
Взбиваем, пока не образуется пышная пена.
Разливаем по стаканам, ставим в холодильник минут на 10. При подаче украшаем листьями мяты.