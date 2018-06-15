Рецепты и советы: готовим на сковороде испанский плов с морепродуктами и овощами

Вы когда-нибудь пробовали испанский плов? Его готовят на сковороде и называют паэльей. В блюдо добавляют что есть под рукой: немного морепродуктов, овощей, чуть-чуть белого вина. Сегодня идейный вдохновитель и главный герой еженедельной рубрики «Рецепты и советы» шеф-повар Игорь Мошкин покажет, как приготовить паэлью с рыбой, креветками, томатами и паприкой. Если каких-то ингредиентов у вас не окажется — не беда. Их можно легко исключить или заменить на другие — у этого плова более трёхсот вариаций. Каждая вкусна и чем-то особенна. Попробуйте сами! На приготовление блюда уйдёт всего 30–40 минут.

В переводе paella — это сковорода, которая есть дома у каждого испанца. У нас такой нет, поэтому используем обычную с толстыми стенками и дном.

Основной ингредиент паэльи, как и любого плова — рис. Лучше всего подойдёт специальный рис для плова или басмати. А ещё это блюдо невозможно без чеснока, парики и оливкового масла.

— Остальной набор продуктов можно варьировать. Можно исключить морепродукты и приготовить паэлью из куриного филе с овощами. Или взять одни креветки, или только рыбу — красную или белую, — говорит Игорь. — Некоторые путают паэлью с ризотто. Но на самом деле это совершенно разные блюда из разных культур. В ризотто рис готовят до состояния аль денте (до полуготовности. — Прим. автора), а в паэлье рис должен быть полностью готовым. На первый взгляд, паэлья может показаться сложной в приготовлении, но это не так. Следуйте нашей инструкции и убедитесь в этом сами.

Рецепты и советы: паэлья

Благодарим душевный ресторан «Родня» за помощь в организации съёмки.

Ингредиенты:

рис — 300 граммов;

бульон (куриный, овощной, рыбный — на выбор) — 400 миллилитров;

лосось — 100 граммов;

томаты черри — 100 граммов;

томаты в собственном соку — 150 граммов;

сладкий болгарский перец — 100 граммов;

мидии — 100 граммов;

креветки — 100 граммов;

морская смесь — 100 граммов;

горошек свежемороженый — 30 граммов;

оливки — 30 граммов;

перец чили — 3 штуки;

лимон — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

паприка;

шафран;

оливковое масло;

белое вино;

чёрный перец.

Способ приготовления:

Раскалите на сковороде оливковое масло и обжарьте сладкий перец до состояния лёгкого хруста. Следом обжариваем томаты, а затем добавляем чеснок и рыбу. Следующее на очереди — сухое белое вино.

Как только вино выпарилось — добавляем рис и бульон. Бульон должен быть крепким и насыщенным и слегка покрывать блюдо.

Сверху рис посыпаем морепродуктами. Игорь купил морскую смесь у поставщика «Шеф Гурман».

Чтобы цвет получился более яркий, кладём шафран. А для придания пикантности — перец чили. Его лучше не разрезать, чтобы потом можно было легко убрать.

Следом добавляем горошек, оливки.

Готовим на медленном нагреве. Когда бульон слегка выпарится, накрываем крышкой и томим.

Готовое блюдо нужно сбрызнуть лимонным соком. Приятного аппетита!