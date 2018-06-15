NESCAFÉ Dolce Gusto представлил премиальную коллекцию кофе Absolute Origin

NESCAFÉ Dolce Gusto представлил три особенных вида кофе из необыкновенных уголков Латинской Америки. Absolute Origin — коллекция, объединяющая в себе подлинную природу и особую историю происхождения кофейных зерен. В каждой капсуле — чистая арабика, выращенная в определенном регионе по органической технологии. Легендарные кофейные плантации Латинской Америки стали родиной новых видов кофе: лунго Colombia Sierra Nevada, эспрессо Honduras Corquin, эспрессо Peru Cajamarca — каждый из них имеет свой оригинальный вкус, насыщенный аромат и интенсивность.

Существует множество оттенков вкуса и аромата кофе, которые зависят от разных факторов: сорта, способа обжарки, но главное — места и условий выращивания зерен. Страна происхождения во многом определяет особенности напитка — кофе, как и виноград, чутко реагирует на состав почвы, климатические условия и высоту над уровнем моря. Каждый напиток в новой коллекции особенный и несет в себе характеристики кофе, присущие его региону происхождения.

Эспрессо Honduras Corquin

Особенная Арабика из Гондураса медленно созревает в такт звукам природы Коркина — региона, окружённого ароматами тропического леса. Бережно собранные вручную на этапе полного созревания кофейные зерна раскрывают в чашке обволакивающие ноты мёда, тёмного шоколада и солода.

Лунго Colombia Sierra Nevada

Арабика, выращенная в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, с крутыми склонами и изменчивым климатом, где живут потомки региона Тайрона. Местные жители выращивают особый сорт кофе на своей земле в соответствии с традиционными канонами. Насыщенный аромат кофе раскрывает в себе яркие ноты жареного миндаля, мускатного ореха и ячменя.

Эспрессо Peru Cajamarca

Особенная Арабика, выращенная в перуанских горах с могущественными ветрами. Родина этого кофе — провинция Кахамарка, где кофейные зерна собираются по всем традициям Минга — южноамериканской философии взаимного уважения и помощи. Особые природные условия и забота фермеров насыщают этот кофе неподражаемым древесным ароматом, лакричными нотами и тонким вкусом пряного розового перца с послевкусием чёрной смородины.