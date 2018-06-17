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Новинки июня, которые поднимут вам настроение этим летом
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Новинки июня, которые поднимут вам настроение этим летом 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Эту тройку можно назвать настоящим летним трио. Вода и лето — одного цвета, а кофеи мороженое — одно слово: крем-брюле… Вкусно!
V — значит Vittel
У минеральной воды Vittel весенне-летнее обновление. Бутылки стали еще заметнее на полках магазинов: на новой этикетке изображена крупная красная буква V. Качество воды и мягкий вкус, по которому знают Vittel уже больше 160 лет, остались неизменными. Воду добывают из источника с одноименным названием на востоке Франции в горах Вогезы. Прежде чем попасть в бутылку, вода насыщается кальцием и магнием, проходя через три слоя вулканической породы: красной песчанистой глины, ракушечного известняка и пестрого песчаника, тем самым очищается, проходя естественную фильтрацию.
Кофейная коллекция
Absolute Origin — коллекция, объединяющая в себе подлинную природу и особую историю происхождения кофейных зерен. В каждой капсуле — чистая арабика, выращенная в определенном регионе по органической технологии. Легендарные кофейные плантации Латинской Америки стали родиной новых видов кофе: лунго Colombia Sierra Nevada, эспрессо Honduras Corquin, эспрессо Peru Cajamarca — каждый из них имеет свой оригинальный вкус, насыщенный аромат и интенсивность. Почувствуйте целую палитру вкусовых ощущений с новой коллекцией Absolute Origin: зной тропических лесов после дождя, сила теплого ветра в горах, красота и могущество нетронутой природы. Новые эспрессо и лунго перенесут вас в Латинскую Америку с ее тысячелетней историей, жизненной силой и вечной любовью к кофе.
Вологодский пломбир
То, что Вологодское масло одно из лучших, знают все. Теперь вам стоит познакомиться с новинкой от компании Айсберри «Вологодский пломбир». У «Вологодского пломбира» 9 эксклюзивных вкусов: классический пломбир с нежным молочным вкусом, шоколадный с кусочками настоящего бельгийского шоколада, лесной орех — сливочный пломбир со сгущённым молоком и кусочками обжаренного лесного ореха, с засахаренными кусочками отборных свежих ягод клубники и клубничным джемом. А еще пломбир с брусникой — сочетание кисло-сладкого вкуса карельской брусники и домашнего джема. Сорбет клюква-брусника, черничный, облепиховый и сорбет крыжовник — вот, что ждет вас, но… пока не в магазинах. Попробовать вологодское мороженое вы сможете пока только в гостинице Four Seasons, а также ресторанах сети Maison DELLOS и «Раппопорт». Но оно этого стоит.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: Shuterstock, архив компаний
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