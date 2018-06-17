Новинки июня, которые поднимут вам настроение этим летом

Эту тройку можно назвать настоящим летним трио. Вода и лето — одного цвета, а кофеи мороженое — одно слово: крем-брюле… Вкусно!

V — значит Vittel

У минеральной воды Vittel весенне-летнее обновление. Бутылки стали еще заметнее на полках магазинов: на новой этикетке изображена крупная красная буква V. Качество воды и мягкий вкус, по которому знают Vittel уже больше 160 лет, остались неизменными. Воду добывают из источника с одноименным названием на востоке Франции в горах Вогезы. Прежде чем попасть в бутылку, вода насыщается кальцием и магнием, проходя через три слоя вулканической породы: красной песчанистой глины, ракушечного известняка и пестрого песчаника, тем самым очищается, проходя естественную фильтрацию.

Кофейная коллекция

Absolute Origin — коллекция, объединяющая в себе подлинную природу и особую историю происхождения кофейных зерен. В каждой капсуле — чистая арабика, выращенная в определенном регионе по органической технологии. Легендарные кофейные плантации Латинской Америки стали родиной новых видов кофе: лунго Colombia Sierra Nevada, эспрессо Honduras Corquin, эспрессо Peru Cajamarca — каждый из них имеет свой оригинальный вкус, насыщенный аромат и интенсивность. Почувствуйте целую палитру вкусовых ощущений с новой коллекцией Absolute Origin: зной тропических лесов после дождя, сила теплого ветра в горах, красота и могущество нетронутой природы. Новые эспрессо и лунго перенесут вас в Латинскую Америку с ее тысячелетней историей, жизненной силой и вечной любовью к кофе.

Вологодский пломбир

То, что Вологодское масло одно из лучших, знают все. Теперь вам стоит познакомиться с новинкой от компании Айсберри «Вологодский пломбир». У «Вологодского пломбира» 9 эксклюзивных вкусов: классический пломбир с нежным молочным вкусом, шоколадный с кусочками настоящего бельгийского шоколада, лесной орех — сливочный пломбир со сгущённым молоком и кусочками обжаренного лесного ореха, с засахаренными кусочками отборных свежих ягод клубники и клубничным джемом. А еще пломбир с брусникой — сочетание кисло-сладкого вкуса карельской брусники и домашнего джема. Сорбет клюква-брусника, черничный, облепиховый и сорбет крыжовник — вот, что ждет вас, но… пока не в магазинах. Попробовать вологодское мороженое вы сможете пока только в гостинице Four Seasons, а также ресторанах сети Maison DELLOS и «Раппопорт». Но оно этого стоит.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shuterstock, архив компаний