5 рецептов идеальной пасты для легкого ужина

Паста — одно из лучших блюд, подаренных нам солнечной Италией. Добавьте к любым макаронам соус — вот и паста. Что может быть проще, да? Однако если учесть разнообразие макаронных изделий и множество различных соусов, которыми можно их дополнить, счет ведется даже не на сотни, а на тысячи.

Сегодня мы выбрали для вас пять ярких во всех смыслах рецептов, которые отлично подойдут для легкого ужина.

Нежный ореховый аромат в сочетании с тонкими нотками петрушки, острый лук-шалот и сладкая кукуруза. Несмотря на простой набор ингредиентов, этому блюду точно есть чем вас удивить.

Для песто:

Для макарон:

Измельчите кедровые орехи в блендере, добавьте сыр, петрушку и оливковое масло. Тщательно перемешивайте в течение 1 минуты. Приправьте по вкусу солью и свежим молотым черным перцем.

В большой кастрюле доведите соленую воду до кипения и варите макароны до состояния аль-денте в соответствии с инструкциями на упаковке.

Пока макароны варятся, в сковороде нагрейте на среднем огне оливковое масло. Добавьте нарезанный лук-шалот и тушите до размягчения около 1 минуты. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту. Добавьте кукурузу и щепотку соли, готовьте около 5 минут, периодически помешивая.

Слейте воду со спагетти, добавьте к макаронам соус песто и перемешайте. Переложите макароны в сковороду с кукурузной смесью, добавьте по вкусу соль и перец.

Подавайте, посыпав сверху тертым сыром.

Пожалуй, когда мы думаем о соусе для макарон, сливочный приходит на ум одним из первых. А если немного поэкспериментировать и добавить к этому соусу тахини, лимонный сок и красный перец чили, а сверху посыпать кунжутом и тмином? Привычный соус из греческого йогурта точно заиграет новыми красками!

В большой кастрюле доведите соленую воду до кипения. Добавьте макароны и варите на слабом огне до состояния аль-денте в соответствии с инструкциями на упаковке.

Пока макароны варятся, добавьте семена кунжута и тмина в среднюю сковородку, поставьте на средний огонь. Жарьте, часто помешивая, пока семена не станут ароматными, от 3 до 5 минут. Переложите семена на тарелку.

Нарежьте половину перца чили мелкими колечками и отложите.

Добавьте чеснок и оставшийся чили в блендер и измельчите. Добавьте йогурт и сметану, тщательно перемешайте. Добавьте тахини, лимонный сок и соль и взбейте до однородности.

Переложите соус в сковородку. Осторожно нагревайте на среднем огне, периодически помешивая, около 5 минут. Не доводите до кипения, иначе йогурт свернется.

Слейте макароны, сохранив 1/2 стакана воды для дальнейшего приготовления.

Макароны добавьте в сковороду с соусом, туда же вылейте 1/2 стакана запасенной воды. Быстро перемешайте.

Посыпьте сверху семенами кунжута и тмина, кольцами чили и петрушкой. Подавайте сразу.

Этот рецепт точно придется по вкусу любителям авокадо. При добавлении свежих трав, чеснока и лимонного сока он превращается во вкусный густой соус, который отлично сочетается со спагетти, черри и сыром.

Для сервировки:

В большой кастрюле доведите соленую воду до кипения. Варите спагетти до состояния аль-денте от 8 до 10 минут или в соответствии с указаниями по упаковке.

Пока спагетти варятся, сделайте соус. Авокадо почистите, разрежьте пополам и удалите косточку. Положите авокадо в блендер. Добавьте базилик, шпинат, чеснок, лимонный сок и соль. Измельчите до однородности. Добавьте к смеси оливковое масло и тщательно перемешайте. Отложите в сторону.

Слейте воду с пасты, затем переложите ее в большую миску. Полейте сверху соусом и быстро перемешайте.

Подавайте немедленно, украсив тертым сыром, помидорами черри и свежим базиликом.

Это красочное и сочное блюдо — скорее, не рецепт, а шаблон. Все гениальное просто — возьмите как минимум три разных вида любимых овощей, обжарьте их в соусе из белого вина и добавьте макароны.

В большой кастрюле доведите соленую воду до кипения. Добавьте макароны и варите до состояния аль-денте от 7 до 9 минут или в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте пасту, сохранив 1/2 стакана воды для дальнейшего приготовления. Отложите спагетти.

В большой сковороде на среднем огне нагрейте сливочное масло. Добавьте чеснок. Жарьте, часто помешивая, около 2 минут. Используя щелевую ложку, перенесите чеснок на бумажную салфетку.

Положите в сковороду баклажаны, кабачки, 1/2 чайной ложки соли, черный перец. Тушите, периодически помешивая, около 3 минут. Добавьте нарезанные томаты и ​​тушите 5 минут. Добавьте кукурузу, морковь, еще 1/4 чайной ложки соли и обжаренный чеснок. Тушите 1 минуту.

Добавьте вино и тушите 1-2 минуты. Добавьте воду, оставшуюся от приготовления пасты, оливковое масло и доведите до кипения. Добавьте макароны, перемешайте. Удалите с огня и перемешайте еще раз, добавив сыр и базилик.

Изюминка этого рецепта — эдамаме — отличный источник белка и удачное дополнение к пасте. Вы можете сэкономить время и добавить готовый соус песто. Но на обжарку миндаля не пожалейте пары минут. Аромат, который он подарит блюду, того стоит!

В большой кастрюле доведите соленую воду до кипения. Добавьте макароны и варите на слабом огне до состояния аль-денте в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте воду и сполосните спагетти холодной водой.

В большую миску положите макароны, соус песто и шпинат, тщательно перемешайте.

Добавьте эдамаме, полейте лимонным соком.

Измельчите миндаль, переложите в сухую сковороду и жарьте на среднем огне, пока не почувствуете аромат.

Украсьте макароны поджаренным миндалем и по желанию дольками лимона.