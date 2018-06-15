5 рецептов идеальной пасты для легкого ужина 

Паста — одно из лучших блюд, подаренных нам солнечной Италией. Добавьте к любым макаронам соус — вот и паста. Что может быть проще, да? Однако если учесть разнообразие макаронных изделий и множество различных соусов, которыми можно их дополнить, счет ведется даже не на сотни, а на тысячи.
Сегодня мы выбрали для вас пять ярких во всех смыслах рецептов, которые отлично подойдут для легкого ужина.
Нежный ореховый аромат в сочетании с тонкими нотками петрушки, острый лук-шалот и сладкая кукуруза. Несмотря на простой набор ингредиентов, этому блюду точно есть чем вас удивить.
Для песто:
Для макарон:
Измельчите кедровые орехи в блендере, добавьте сыр, петрушку и оливковое масло. Тщательно перемешивайте в течение 1 минуты. Приправьте по вкусу солью и свежим молотым черным перцем.
В большой кастрюле доведите соленую воду до кипения и варите макароны до состояния аль-денте в соответствии с инструкциями на упаковке.
Пока макароны варятся, в сковороде нагрейте на среднем огне оливковое масло. Добавьте нарезанный лук-шалот и тушите до размягчения около 1 минуты. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту. Добавьте кукурузу и щепотку соли, готовьте около 5 минут, периодически помешивая.
Слейте воду со спагетти, добавьте к макаронам соус песто и перемешайте. Переложите макароны в сковороду с кукурузной смесью, добавьте по вкусу соль и перец.
Подавайте, посыпав сверху тертым сыром.
Пожалуй, когда мы думаем о соусе для макарон, сливочный приходит на ум одним из первых. А если немного поэкспериментировать и добавить к этому соусу тахини, лимонный сок и красный перец чили, а сверху посыпать кунжутом и тмином? Привычный соус из греческого йогурта точно заиграет новыми красками!
В большой кастрюле доведите соленую воду до кипения. Добавьте макароны и варите на слабом огне до состояния аль-денте в соответствии с инструкциями на упаковке.
Пока макароны варятся, добавьте семена кунжута и тмина в среднюю сковородку, поставьте на средний огонь. Жарьте, часто помешивая, пока семена не станут ароматными, от 3 до 5 минут. Переложите семена на тарелку.
Нарежьте половину перца чили мелкими колечками и отложите.
Добавьте чеснок и оставшийся чили в блендер и измельчите. Добавьте йогурт и сметану, тщательно перемешайте. Добавьте тахини, лимонный сок и соль и взбейте до однородности.
Переложите соус в сковородку. Осторожно нагревайте на среднем огне, периодически помешивая, около 5 минут. Не доводите до кипения, иначе йогурт свернется.
Слейте макароны, сохранив 1/2 стакана воды для дальнейшего приготовления.
Макароны добавьте в сковороду с соусом, туда же вылейте 1/2 стакана запасенной воды. Быстро перемешайте.
Посыпьте сверху семенами кунжута и тмина, кольцами чили и петрушкой. Подавайте сразу.
Этот рецепт точно придется по вкусу любителям авокадо. При добавлении свежих трав, чеснока и лимонного сока он превращается во вкусный густой соус, который отлично сочетается со спагетти, черри и сыром.
Для сервировки:
В большой кастрюле доведите соленую воду до кипения. Варите спагетти до состояния аль-денте от 8 до 10 минут или в соответствии с указаниями по упаковке.
Пока спагетти варятся, сделайте соус. Авокадо почистите, разрежьте пополам и удалите косточку. Положите авокадо в блендер. Добавьте базилик, шпинат, чеснок, лимонный сок и соль. Измельчите до однородности. Добавьте к смеси оливковое масло и тщательно перемешайте. Отложите в сторону.
Слейте воду с пасты, затем переложите ее в большую миску. Полейте сверху соусом и быстро перемешайте.
Подавайте немедленно, украсив тертым сыром, помидорами черри и свежим базиликом.
Это красочное и сочное блюдо — скорее, не рецепт, а шаблон. Все гениальное просто — возьмите как минимум три разных вида любимых овощей, обжарьте их в соусе из белого вина и добавьте макароны.
В большой кастрюле доведите соленую воду до кипения. Добавьте макароны и варите до состояния аль-денте от 7 до 9 минут или в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте пасту, сохранив 1/2 стакана воды для дальнейшего приготовления. Отложите спагетти.
В большой сковороде на среднем огне нагрейте сливочное масло. Добавьте чеснок. Жарьте, часто помешивая, около 2 минут. Используя щелевую ложку, перенесите чеснок на бумажную салфетку.
Положите в сковороду баклажаны, кабачки, 1/2 чайной ложки соли, черный перец. Тушите, периодически помешивая, около 3 минут. Добавьте нарезанные томаты и тушите 5 минут. Добавьте кукурузу, морковь, еще 1/4 чайной ложки соли и обжаренный чеснок. Тушите 1 минуту.
Добавьте вино и тушите 1-2 минуты. Добавьте воду, оставшуюся от приготовления пасты, оливковое масло и доведите до кипения. Добавьте макароны, перемешайте. Удалите с огня и перемешайте еще раз, добавив сыр и базилик.
Изюминка этого рецепта — эдамаме — отличный источник белка и удачное дополнение к пасте. Вы можете сэкономить время и добавить готовый соус песто. Но на обжарку миндаля не пожалейте пары минут. Аромат, который он подарит блюду, того стоит!
В большой кастрюле доведите соленую воду до кипения. Добавьте макароны и варите на слабом огне до состояния аль-денте в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте воду и сполосните спагетти холодной водой.
В большую миску положите макароны, соус песто и шпинат, тщательно перемешайте.
Добавьте эдамаме, полейте лимонным соком.
Измельчите миндаль, переложите в сухую сковороду и жарьте на среднем огне, пока не почувствуете аромат.
Украсьте макароны поджаренным миндалем и по желанию дольками лимона.