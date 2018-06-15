Восемь продуктов, которые отлично разгоняют метаболизм

Метаболизм — скорость, с которой в организме протекают важные химические процессы. Чем она выше, тем лучше человек себя чувствует и тем слаженее работают органы его тела. Так, при быстром обмене веществ хорошо работает пищеварительная система, в частности желудок и кишечник. В результате человек чувствует себя энергичным, не набирает лишний вес, не страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом. Если метаболизм медленный, то нередко человек чувствует себя усталым и наблюдает нарушения со стороны ЖКТ, а также проблемы с кожей и нервной системой.

Рассказываем, какие продукты помогут вам ускорить обмен веществ и улучшить свое здоровье. Обязательно включите их в свой ежедневный рацион.

Фрукты должны быть в рационе человека круглый год. На это есть много причин. Они богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами, которые укрепляют иммунитет, повышают защитные силы организма, нормализуют работу пищеварительной системы, благоприятно влияют на здоровье многих органов, а еще фрукты ускоряют обмен веществ. Наилучший результат принесут те фрукты, которые отличаются низким гликемическим индексом. Они не провоцируют резкие скачки инсулина в крови и равномерно воздействуют на организм, тем самым ускоряя метаболизм.

Зеленый чай — поистине уникальный напиток. Он отличается богатым составом: витамины, минералы, эфирные масла, органические и аминокислоты, антиоксиданты. Вовсе не удивительно, что зеленый чай самым благоприятным образом влияет на здоровье. Например, он стимулирует обмен веществ и ускоряет его. В результате пищеварительная систему работает слаженно, лишний вес быстро уходит, а нервная система находится в состоянии покоя.

Начинайте свой день с чашки зеленого чая и совсем скоро вы заметите позитивные изменения в своем самочувствии.

Лимоны не только укрепляют иммунитет, но и ускоряют метаболизм. Кислые цитрусовые позволяют добиться такого эффекта за счет нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Лимоны мягко их очищают, тем самым улучшая переваривание пищи и ускоряя обменные процессы. Чтобы ощутить этот чудодейтсвенный эффект на себе, съедайте несколько ломтиков лимона каждый день или пейте воду с лимоном по утрам натощак (если у вас нет противопоказаний).

Имибирь — еще один известный помощник в борьбе за быстрый метаболизм. У имбиря сложный и уникальный состав: в нем присутствует более 400 различных химических соединений. В имбире содержатся кальций, калий, магний, цинк, фосфор, железо, витамины А, С, холин, никотиновая кислота, жирные кислоты, аминокислоты, эфирные масла, пищевые волокна, антиоксиданты. Имбирь позитивно влияет на работу пищеварительной системы, тем самым ускоряя обмен веществ. Добавляйте имбирь в салаты, напитки, закуски и вторые блюда, в том числе из нежирного мяса или птицы.

Овсянка по утрам — залог крепкого здоровья и нормальной работы пищеварительной системы. Во многом это связано с высоким содержанием клетчатки в составе овсянки. Если пищеварительная система работает слаженно и хорошо, то и метаболизм будет быстрым. А еще овсяная каша зарядит бодростью, энергий и подарит хорошее настроение. Добавляйте в овсянку ягоды, фрукты, корицу, кокосовую стружку или даже шоколад.

Включите в свой регулярный рацион фасоль, если вы хотите иметь быстрый метаболизм. В ее составе присутстсует клетчатка, пищевые волокна и другие питательные вещества, которые позитивно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. В резульате обмен веществ улучшается и ускоряется.

Готовьте из фасоли самостоятельные блюда с добавлением специй и пряностей или сочетайте ее с овощами и нежирным мясом. Получится вкусный и питательный обед или ужин.

Специи стимулируют иммунитет, умственную деятельность и обмен веществ. Чем чаще вы добавляете их в любимые блюда, тем быстрее ваш метаболизм. Все дело в том, что в составе большинства специй присутствуют активные вещества, которые стимулируют кровоток. В результате улучшается общее самочувствие и работа отдельных органов, в том числе пищеварительной системы. Максимально ускоряют метаболизм черный перец, кардамон, паприка, горчица и другие пикантные специи.

Шпинат — концентрация питательных веществ, среди которых стоит упомянуть витамины группы В, калий, пищевые волокна и клетчатку. Такой богатый состав улучшает процесс переваривания еды, поступающей в организм, и усвоения организмом питательных веществ, содержащейся в ее составе. Включите его в свой рацион, чтобы ускорить метаболизм и нормализовать вес.

Шпинат можно использовать как в свежем, так и в тушеном виде. Добавляйте его в салаты и закуски, готовьте смузи и супы.