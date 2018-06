Когда тоска от куриной грудки: фуд-блогер показала, как правильно худеть, заменив привычные продукты

Терять лишние килограммы тяжело. Это требует здоровой порции самоотверженности, работы над собой и жесткой дисциплины, особенно когда вокруг столько вкусных соблазнов. Однако похудение — это не только рис, куриная грудка и тоска. Путем простых замен блюд можно избежать ненужных калорий и разнообразить рацион.

Гуру здорового питания и блогер Аманда Мейкснер (Amanda Meixner) завоевала более 700 тысяч подписчиков благодаря своему умному подходу к вопросам еды. С помощью простых советов и красочной инфографики Аманда показывает, как правильно и вкусно питаться.

Например, блогер советует делать простые, но полезные замены, ведь каждый день мы выбираем, что поесть. И Аманда призывает подходить к этому осознанно. Например, пить черный кофе, а не латте, есть темный шоколад вместо молочного. И готовить еду заранее, чтобы не сорваться и не набить желудок неизвестно чем, потому что нет ничего другого.

Итак, полезные заменители. Например, сметана добавляет 40 калорий и 6 граммов жира, но почти никаких питательных веществ. Гуакамоле же — антиоксиданты, около 4 граммов клетчатки, калий. Кроме того, вы получаете все здоровые жиры из авокадо.

«Люблю делать умный выбор в еде. Конфеты, конечно, весело и вкусно, но чаще всего я выбираю фрукты».

Что бы вы выбрали? Клубничный молочный коктейль или огромный салат из шпината, цветной капусты, томатов черри, яйца, кимчи, авокадо с бальзамическим уксусом и чашку свежей клубники?

Неправильный подход к диете: на завтрак воздух, на обед морковь, на ужин лизнем яблоко и перед сном визжим перед зеркалом.

Если серьезно, то себя надо любить и выбирать правильный образ жизни. И это не значит, что за один день надо кардинально менять все. Лучше постепенно, шаг за шагом. На фото — салат на обед.

«Хотя я часто публикую картинки, где сравниваю калории, хочу напомнить, что иногда нужно давать себе послабления. Слева еда, которая насытит ваше тело, а справа — вашу душу. Это не значит, что нужно делать так каждый раз, когда вам захочется. Правильное соотношение — вести здоровый образ жизни и иногда есть свои любимые блюда. Не чувствуя при этом вины».

А эти полезные заменители спасут не только вашу талию, но и здоровье.

Что бы вы выбрали — фастфуд или приготовленное дома блюдо? Причем дело тут не только в калориях, а еще и в скрытых ингредиентах, среди которых кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, растительное масло.

Знаете ли вы, что белый рис — это на самом деле коричневый, только с удаленными зерном и отрубной оболочкой? Оба имеют свои плюсы и минусы.

Несмотря на распространенное заблуждение, содержание макроэлементов и калорий у них относительно одинаковое (расчеты на фотографии основаны на измерениях 45 граммов). Коричневый рис — отличный источник марганца, селена и магния. К сожалению для любителей белого риса, некоторые волокна и большинство питательных веществ удаляются во время обработки, после которой остается небольшое количество необходимых питательных веществ.

Иллюстрация здорового образа жизни.