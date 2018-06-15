Главные правила подачи сыра и составления сырной тарелки

Сыр не принадлежит к тем блюдам, которые следует подавать холодными. Пониженная температура подавляет естественный вкус и аромат сыра, поэтому перед подачей сыр рекомендуется оставить хотя бы на час при комнатной температуре, чтобы он «раскрылся».

Сыры имеют гораздо меньше отходов, чем кажется на первый взгляд. Хотя корка и считается несъедобной, у большинства сыров ее можно есть. Исключение составляют лишь некоторые твердые и полутвердые сыры, как например, Гауда или Эмменталь, корка которых может быть покрыта слоем воска или парафином.

Если не хотите есть Рокфор и при этом ощущать привкус Горгонзолы с оттенком Камамбера, приобретите набор сырных ножей. Один нож для каждой разновидности сыра вовсе не роскошь, а неотъемлемое условие правильной подачи. К тому же приборы адаптированы под определенный вид сыра: к примеру, нож для Рокфора решен так, что ломтик можно отрезать не повредив плесень.

На открытом воздухе сыр быстро теряет свой аромат и начинает сохнуть. В случае, если на стол вы собираетесь сервировать сыр не первой свежести, перед тем как его подать, с сыра необходимо срезать 0,5-1 см.

Так же как все модники, будто сговорившись, достают из шкафа одну и ту же вещь, так и шефы грешат тем, что начинают повсеместно использовать определенный ингредиент. Им может оказаться и сыр. Если вы приметили себе парочку таких сыров и решили включить их в сырную тарелку, в дополнение к ним не лишним будем купить набор «классики». Как бы красиво на слух не воспринималось название сырной «тарелки от шефа», на вкус она может быть совершенно несъедобной. Но если про запас у вас есть классика, то почему бы не попробовать?

В одном контейнере или пакете не должно храниться более одного вида сыра. Кроме того, не стоит забывать, что внутрь упаковки не должен проникать кислород и скапливаться влага. В качестве упаковочного материала для сыра оптимально подходит пищевая пленка или оберточная бумага: она защищает от воздействия кислорода и влаги, а также препятствует проникновению посторонних запахов.

Компоновка сырный тарелки — совсем не тот случай, когда чем больше, тем лучше. Чтобы сырное ассорти не превратилось в сырный винегрет, лучше ограничиться четырьмя видами сыра и подобрать к ним соответствующий аккомпанемент. Сыр следует запивать вином, но никак не наоборот — закусывать вино сыром.

Усилить или подчеркнуть вкус сыра можно с помощью подходящего сопровождения. Вопреки общепринятым правилам — мягкий сыр с фруктами, сыр с плесенью к крекерам — здесь лучше довериться своему вкусу. Сочетая, казалось бы, несочетаемое, можно получить совершенно неожиданные оттенки. И даже бри с куском хлеба с маслом, декорированный вишенкой, может оказаться невероятно вкусным. Ведь, как известно, многие интересные блюда появились именно экспериментальным путем.