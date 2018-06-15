Щетка для чистки гриля опасна для здоровья

Любой гриль мастер скажет вам, что чистые решетки — это основа правильного барбекю и лучшая страховка от прилипания. Сразу после использования, пока решетки еще горячие, их рекомендуют очищать жесткой проволочной щеткой и протирать смоченной маслом тканью. Однако, согласно последним исследованиям ученых, многие виды стальных щеток для чистки гриля могут быть куда опаснее, чем грязный гриль.

Специалистами установлено, что во время очищения решеток щетинки инструмента иногда могут обламываться и оставаться на гриле. Размер их достаточно маленький, поэтому во время следующей жарки они легко могут попасть в еду. Риск возникновения подобной ситуации небольшой, но он есть.

Во избежание ненужных осложнений вместо щеток лучше использовать подручные народные средства вроде белого уксуса, половинки лука или скрученного шарика из фольги. Подобные очистители можно найти на каждой кухне и они абсолютно безопасны для здоровья.