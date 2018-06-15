Самый летний напиток. Рецепты необычных лимонадов

Самый летний напиток — лимонад — любят во всем мире с древнейших времен. Традиционно его готовят из лимонов и воды. Он может быть газированным, с фруктовыми и ягодными сиропами. А в домашних лимонадах содержатся витамины. « АиФ в Кузбассе» поделится рецептами самого популярного летнего напитка.

Лимонад из лимонов с корицей

Ингредиенты

Лимоны — 10 шт. ;Вода — 2 литра;Сахар — 300-400 г;Корица — 1 палочка

Как готовить

Снимите цедру с лимонов и отожмите сок. Воду вскипятите, добавьте палочку корицы, цедру лимонов и сахар. Все тщательно перемешайте. Когда настой остынет, процедите его и охладите, после чего можно добавить сок лимонов. Тщательно перемешайте. Подавайте напиток холодным со льдом и листьями мяты.

Малиновый лимонад

Публикация от РГК «АКРОПОЛЬ» (@rgk_akropol) 14 Июн 2018 в 8:20 PDT Ингредиенты

Сок малины — 500 мл;Минеральная вода — 500 мл;Лимон — 1/2 плода

Как готовить

Помойте лимон и тщательно его просушите. Разрежьте пополам и отожмите сок. Смешайте сок малины, лимона и минеральную воду. Готовый лимонад подавайте охлажденным. На дно каждого бокала можно добавить несколько ягод малины.

Лимонад из цитрусовых

Ингредиенты

Апельсиновый сок — 500 мл;Сок грейпфрута — 200 мл;Лимонный сок — 100 мл;Сахар — по вкусу;Минеральная газированная вода — 1,5 л Как готовить

Тщательно промойте фрукты. Соедините апельсиновый, грейпфрутовый и лимонный сок. Добавьте сахар. Смесь можно взбить венчиком, чтобы соки лучше перемешались. После добавьте в смесь минеральную воду, охладите и подавайте на стол. Бокалы можно украсить ломтиками лимона или апельсина.