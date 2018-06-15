Картофель, вермишель и гречневая крупа подешевели в регионе

Гречневая крупа, картофель и вермишель подешевели в Нижегородской области на прошлой неделе с 4 по 9 июня, сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Средняя цена на гречневую крупу снизилась на 3,6% — с 38,3 до 36,9 рублей за кг, картофель подешевел на 1,8% — с 24,3 до 23,8 рублей за кг, цена на вермишель снизилась на 1,7% — с 53,7 до 52,8 рублей за кг.

Также с 4 июня, по данным Нижегородстата, подешевели соль и сливочное масло.

В сообщении говорится, что в среднем по Нижегородской области стоимость условного набора продуктов питания на 8% меньше среднероссийского показателя.