В Нижегородской области подешевели картофель, вермишель и гречка

Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 4 по 9 июня средняя цена на картофель в регионе снизилась на 1,8% с 24,3 до 23,8 рублей за кг. Вермишель подешевела на 3,6% с 53,7 до 52,8 рублей за кг, гречневая крупа — на 1,7% с 38,3 до 36,9 рублей за кг.

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 4 июня в области снизились средние цены на сливочное масло и соль.

Напомним, по данным Росстата , стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.

Ранее сообщалось, что яйца, масло и гречка подешевели в Нижегородской области.