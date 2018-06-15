Рецепт дня: Куриная запеканка

Sobesednik.ru предлагает приготовить полезное и вкусное блюдо — запеканку с куриным филе.

Что понадобится:

филе куриное — 500 г картофель — 3 шт.

лук репчатый — 1 шт.

яйцо куриное — 2 шт.

сметана — 1 стакан

мука — 2 ст. л.

масло сливочное — 1 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

сыр твердый — 100 г петрушка — небольшой пучок

1. Сполосните куриное филе. Затем порежьте на маленькие кубики.

2. Слегка промойте под холодной водой головку лука, мелко его порубите, затем добавьте к курице и переме-шайте.

3. Промойте картофель, очистите его от кожуры, порежьте кубиками среднего размера и положите в миску к филе с луком. Посолите и поперчите по вкусу. Далее все перемешайте.

4. В отдельную миску положите 2 столовые ложки муки. Затем разбейте туда 2 яйца и хорошо взбейте вилкой.

5. Положите сметану. И снова хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

6. Натрите на мелкой терке сыр.

7. Залейте получившейся смесью филе и картофель.

8. Смажьте сливочным маслом дно чаши для выпекания в мультиварке. И равномерно выложите в нее массу. Посыпьте сыром.

9. Установите мультиварку на режим «выпечка» и поставьте время приготовления 40–50 минут. Когда блюдо будет готово, то можно его украсить мелко порубленной зеленью петрушки.