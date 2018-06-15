Рецепт дня: Куриная запеканка 

Sobesednik.ru предлагает приготовить полезное и вкусное блюдо — запеканку с куриным филе.
Что понадобится:
филе куриное — 500 г картофель — 3 шт.
лук репчатый — 1 шт.
яйцо куриное — 2 шт.
сметана — 1 стакан
мука — 2 ст. л.
масло сливочное — 1 ст. л.
соль — по вкусу
перец черный молотый — по вкусу
сыр твердый — 100 г петрушка — небольшой пучок
1. Сполосните куриное филе. Затем порежьте на маленькие кубики.
2. Слегка промойте под холодной водой головку лука, мелко его порубите, затем добавьте к курице и переме-шайте.
3. Промойте картофель, очистите его от кожуры, порежьте кубиками среднего размера и положите в миску к филе с луком. Посолите и поперчите по вкусу. Далее все перемешайте.
4. В отдельную миску положите 2 столовые ложки муки. Затем разбейте туда 2 яйца и хорошо взбейте вилкой.
5. Положите сметану. И снова хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
6. Натрите на мелкой терке сыр.
7. Залейте получившейся смесью филе и картофель.
8. Смажьте сливочным маслом дно чаши для выпекания в мультиварке. И равномерно выложите в нее массу. Посыпьте сыром.
9. Установите мультиварку на режим «выпечка» и поставьте время приготовления 40–50 минут. Когда блюдо будет готово, то можно его украсить мелко порубленной зеленью петрушки.