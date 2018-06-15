Самые полезные и вредные для здоровья орехи

Один из самых удивительных продуктов — орехи — в последнее время пользуется повышенной популярностью. Видимо, все, наконец, осознали, что с помощью этого нехитрого перекуса можно прокачать многие способности организма, усилить иммунитет и даже похудеть. Но за всеобщей эйфорией никто уже не задумывается о том, что некоторые свойства орехов могут пойти во вред. По крайней мере, по этой причине стоит подробнее разобраться в том, как потребление орехов влияет на наш организм и четко разделить это влияние на вредное и полезное.

— Арахис: полезен для мозга —

Интересно, что технически арахис — это бобовая культура, но все давно привыкли называть его орешками. Как и все бобовые, арахис содержит в избытке фолиевую кислоту, которая помогает головному мозгу держаться в тонусе и в некоторой степени защищает от депрессивных явлений. Фолиевой кислоты часто не хватает вегетарианцам и беременным, поэтому для них арахис — отличное решение.

— Пекан: вреден для диеты —

Всего лишь в 10 таких орешках содержится 3 грамма белка и 20 грамм жира. И каждый содержит по 200 калорий. В целом среди всех орехов в пекане самое низкое содержание белка при самом высоком содержании жира. Но если вы не на диете, эти орехи будут очень даже полезны. Просто не ешьте их горстями и следите за ежесуточной нормой калорий.

— Бразильский орех: полезен для мужской силы —

В бразильском орехе очень много минерала под названием селен, который защищает мужчин от риска заболеть раком простаты. Чтобы провести нехитрую профилактику, достаточно съедать лишь один бразильский орех в день. Помните, что перебарщивать с дозой не стоит — избыток селена в организме может вызвать риск заболеть диабетом.

— Миндаль: полезен для иммунитета —

В миндале больше кальция, чем в любых других орехах, а он очень хорошо влияет на общее состояние здоровья и способность сопротивляться болезням. Клетчатка и витамин Е — те вещества, которыми тоже богат миндаль. Антиоксиданты помогают бороться с внутренними воспалительными процессами и снижают риск заболеть некоторыми формами рака.

— Соленые орехи: вредны для водного баланса —

Надо сказать, что любые орехи с добавлением посторонних веществ типа сахара, соли, шоколада или их превращение в десертное масло — это уже не орехи, а отнюдь не полезное лакомство, вредящее и фигуре, и здоровью зубов. А если в итак богатые натрием арахис, бразильский орех добавить соль, то это будет просто катастрофа, потому что с одной горстью в ваш организм попадет значительная доза суточной нормы соли, что вызовет отеки, задержку жидкости в организме и сильную жажду.

— Грецкий орех: полезен для сердца —

Омега-з жирные кислоты, которые благотворно влияют на здоровье сердца и сосудов, есть практически во всех орехах. Но при прочих равных грецкие орехи еще и содержат альфа-линолевую кислоту. Она помогает, например, при аритмии. Также грецкие орехи помогают очищать сосуды и снижать интенсивность окислительных процессов.

— Фисташки и кешью: лучшие для худеющих —

Все, кто находится в процессе снижения веса, скорее всего, подсчитывают съеденные калории. Возможно, им приходится избегать орехов, ведь общеизвестна их избыточная калорийность. Но надо также знать, что это не касается фисташек и кешью. При калорийности ниже среднего они содержат большое количество белка и других полезных веществ, помогающих быстро победить голод и взбодриться.