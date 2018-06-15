Как растет еда

Все мы видели, как растут картофель или помидоры, яблоки и арбузы. Но знаете ли вы, как растёт кунжут или брюссельская капуста? Тогда смотрите и удивляйтесь.

1. Кунжут, который культивируют в Индии и Судане, находится в стручках, похожих на гороховые.

2. Фисташки, растущие в Средней Азии, — это семечки, которые прикрепляются прямо к стволу дерева.

3. Ваниль, без которой немыслима кулинария, — родственница орхидеи и растёт в виде стручков.

4. Киви, которые раньше всех начали выращивать китайцы, созревают на лозе, как виноград.

5. Миндальные деревья растут на Среднем Востоке. Орех — это плод дерева.

6. Корица знакома человеку уже несколько тысячелетий. Она представляет собой кору коричного дерева.

7. Шафран — специя невероятно дорогая. Шафран всегда собирают вручную, он представляет собой рыльца цветка шафрана посевного. Каждый цветок даёт всего лишь три рыльца, чтобы получить килограмм пряности, нужно обработать 200 000 цветков.

8. Кофе собирают с кофейных деревьев, для которых идеален климат возле экватора.

9. Шоколад создают из какао-бобов. Они растут на деревьях, прекрасно себя чувствующих в жарком и дождливом климате.